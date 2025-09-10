De cuánto es la fortuna de Colin Firth, el galán de comedias románticas de día y agente secreto por la noche







En el marco de su 65° cumpleaños, descubrí cómo este actor llegó a la cima en el mundo del cine y cuánto dinero ganó gracias a su trayectoria.

Colin Firth nació un 10 de septiembre pero de 1960 en Inglaterra.

El cine de los 90’s y los 2000 se caracteriza por incluir algunas de las comedias románticas más icónicas del cine. Es a través de ellas que muchos de los actores más famosos de Hollywood se popularizaron, como es el caso de Colin Firth, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria, lo que significó la recaudación de una millonaria fortuna.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Firth nació el 10 de septiembre de 1960 en el condado de Hampshire, Inglaterra. Hasta la fecha recibió una gran cantidad de premiaciones y reconocimientos, entre las que destacan un premio Oscar al Mejor Actor por la película “El Discurso del Rey” y fue condecorado por la reina Isabel II como comandante-comendador de la Orden del Imperio Británico.

Carrera de Colin Firth Mejor actor: Colin Firth, "El discurso del rey" Mejor actor: Colin Firth, "El discurso del rey"

En un principio, Colin Firth no tenía muy claro a qué quería dedicarse. Sin embargo, decidió unirse al Teatro Nacional Juvenil de Inglaterra, donde descubrió su pasión por la actuación, por lo que decidió estudiar en el Drama Center of London con 14 años. A mediados de los 80’s se interesó por expandir sus horizontes y actuar en cine y televisión.

El papel que lo llevó al estrellato fue en 1995 cuando interpretó al Sr. Darcy en la serie de BBC “Orgullo y Prejuicio”. A partir de esto, Firth se convirtió en un actor reconocido y comenzó a aparecer en distintos proyectos hasta que llegó “Bridget Jones”, la película en la que dio vida al interés amoroso de la protagonista, Mark Darcy.

Este papel logró que se popularizara aún más y, a partir de entonces, se volvió una cara mítica en las comedias románticas. Sin embargo, este no es el único género de cine que el actor exploraría, ya que con los años apareció en películas dramáticas, como “El Discurso del Rey”, de acción, como la saga “Kingsman”, incluso llegó a participar en musicales, como es el caso del clásico “Mamma Mia!”. Patrimonio neto de Colin Firth Colin Firth, Mejor Actor Colin Firth, Mejor Actor Gracias a su talento y sus años de carrera, hoy en día Colin Firth disfruta de un patrimonio de 25 millones de dólares, según la página web Celebrity Net Worth. Entre sus proyectos más recientes se encuentra la cuarta entrega de la saga de “Bridget Jones”, “Bridget Jones: Mad About The Boy”, donde regresó como Mark Darcy y la miniserie “Lockerbie”, en la que interpreta al doctor Jim Swire.

Temas Millones