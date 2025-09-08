Tribunal de EEUU ratifica multa millonaria a Donald Trump tras caso de difamación

Se confirmó que el presidente deberá abonar u$s83,3 millones a la escritora E. Jean Carroll. La sanción llega tras un extenso proceso judicial iniciado en 2019.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó este lunes que el presidente de EEUU, Donald Trump, deberá abonar u$s83,3 millones a E. Jean Carroll.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ratificó este lunes la indemnización por u$s83,3 millones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , deberá pagar a la escritora E. Jean Carroll por difamación. La sanción llega tras un extenso proceso judicial iniciado en 2019, cuando la periodista lo acusó de violación y el sistema judicial estadounidense determinó su responsabilidad en distintos planos.

Trump había intentado revertir la sentencia que le ordenaba afrontar la millonaria compensación. Sin embargo, la decisión fue unánime por parte de los tres jueces de apelación del Segundo Circuito de EEUU, en un tribunal federal con sede en Manhattan, quienes optaron por mantener el fallo original.

Los magistrados fueron tajantes en su resolución: «No ha identificado ningún fundamento que justifique reconsiderar nuestra decisión previa sobre la inmunidad presidencial», señalaron en alusión a la estrategia de defensa del exmandatario, que buscaba apoyarse en la reciente ampliación de su inmunidad por parte del Tribunal Supremo. Además, remarcaron que el tribunal inferior «no erró en ninguno de los fallos impugnados» y que las indemnizaciones fijadas por el jurado son justas y razonables .

E. Jean Carroll, autora y periodista, ganó la causa de difamación contra el presidente Donald Trump, quien fue hallado responsable de difamarla tras las acusaciones de abuso sexual presentadas en 2019.

La demanda por difamación se originó después de que Trump atacara en distintas instancias a Carroll tras las denuncias de abuso sexual que ella había formulado en su contra. Según la presentación judicial, el exmandatario recurrió a actos públicos, redes sociales e incluso al propio proceso judicial para desacreditarla, lo que motivó a los abogados de la escritora a pedir al jurado una suma lo suficientemente elevada como para frenar su conducta.

El jurado concluyó que Trump había actuado con “malicia real”, es decir, con pleno conocimiento de la falsedad de sus afirmaciones o con un desprecio temerario hacia la verdad. Esa determinación derivó en que la mayor parte de la multa —unos u$s65 millones— correspondiera a daños punitivos. El resto de la suma, hasta completar los u$s83,3 millones, se destinó a daños y perjuicios para compensar directamente a Carroll.

En paralelo, otro panel de jueces del Segundo Circuito ya había confirmado a finales de diciembre el veredicto por abuso sexual, independiente de la causa por difamación. En ese caso, Carroll obtuvo un resarcimiento de u$s5 millones, luego de que el jurado declarara a Trump responsable de haber abusado de ella en un probador de la tienda de lujo Bergdorf Goodman, en Nueva York, a mediados de la década de 1990.

Este segundo fallo, ratificado en 2023, también dejó asentado que el entonces presidente había difamado a la escritora en declaraciones posteriores a su salida de la Casa Blanca en 2022.