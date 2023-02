Bariloche: top de los 5 mejores actividades turísticas para disfrutar y los precios

Gastón Burlon, Secretario de turismo de Bariloche habló con Ámbito sobre cómo está yendo la temporada: "enero cerramos con el 85% de ocupación, es mucha la gente que nos visitó. Estimamos que fueron unas 150.000 personas, casi la mitad de lo que se estima que tiene de habitantes Bariloche. Para febrero estimamos lo mismo. Estamos con muchos pasajeros de Chile".

"Hicimos un gran plan de acción promocional en el extranjero. Recibimos muchos israelíes, mexicanos, españoles, italianos, alemanes, franceses, brasileros, paraguayos, uruguayos", detalló. Por otra parte, se refirió a cómo se está moviendo el consumo: "hay que tener en cuenta que la gente ya no paga lo que no vale. Aquel vivo que se quiere salvar la temporada subiendo los precios, no tiene movimiento. La gente no gasta lo que no considera que valen las cosas".

Por otra parte, Burlon aseguró que el año pasado fue mucho mejor para Bariloche con un 95% de ocupación. Este cambio en la cantidad de turistas, según su perspectiva, se debió a que el año pasado "no había tanta confianza para viajar al exterior y ahora muchos se fueron a Uruguay y Brasil".

En este contexto, de recorrida por Bariloche elaboramos un listado de 5 mejores actividades turísticas para disfrutar y sus respectivos precios:

Stand up Paddle

El Stand Up Paddle Surf (SUP) es una actividad para los más aventureros en los que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. Lejos está de ser riesgoso ya que los lagos son de poca profundidad. Pero ante la duda, se realiza con guías expertos. Se trata de una actividad ideal para hacer con familia y amigos.

Precios febrero:

- Alquiler de tabla: $2.000

- Clase: $7.000

- Salida guiada: $10.600 (2 tramos de 45 minutos)

- Yoga SUP: $9.000

2. Circuito Chico y Campanario

La actividad del Circuito Chico es un clásico para los que van a conocer Bariloche por primera vez. Ideal para ver paisajes y sacar las mejores fotos. Campanario, es un imperdible de Bariloche para observar la ciudad y las montañas de la mejor altura. Es ideal para aquellos que no tienen vértigo e ideal para toda la familia.

Precios:

- Circuito chico con guía: desde $4.000

- Aerosilla Cerro Campanario: mayores desde $2.000.

3. Puerto Blest y Cascada de los Cántaros

Zarpando desde Puerto Pañuelo, esta excursión es para disfrutar de todo el día. Propone una hora de navegación por el Nahuel Huapi y se arribará en la Cascada de los Cántaros, un lugar selvático y uno de los más lluviosos de todo el país. Es una propuesta ideal para sacarse fotos y observar una cascada y un alarce de más de 1.500 años. Luego se llega a Puerto Blest para disfrutar de un almuerzo en medio de la naturaleza y se podrá recorrer el Lago Frías, que se destaca por sus particulares aguas verdes que provienen del Cerro Tronador, límite entre Argentina y Chile.

Precios:

- Adultos: desde $17.500.

- Menores y jubilados: $8750

Importante: no incluye el precio del Parque Nacional ni tasa de embarque. El ingreso al Paruqe Nacional es de $3.500 pesos para extranjeros y $1.000 para argentinos. Menores de 6 a 16 años pagan $500. Menores hasta los 5 años y jubilados argentinos no abonan. Todo aquel pasajero que re ingrese dentro de las 72hs al parque luego de haber pagado el primer tkt, accede a un descuento del 50% sobre su categoría para esta segunda vez.

- Costo de la Tasa de Embarque $500

4. Canopy

El canopy es un deporte que consiste en deslizarse a través de cables entrelazados de esquina a esquina por las ramas de los árboles. Ideal también para aventureros y aquellos que se animan de una experiencia divertida. Sin embargo, para los que tienen dudas se puede realizar la experiencia igual con un guía que los puede acompañar en cada uno de los trayectos con distintos niveles de dificultad. Una experiencia inolvidable de 2 horas de duración y 1.500 metros de cable.

Precios:

- $7.500 para niños de 4 a 12 años.

- $8.500 adultos

5. Circuito gastronómico

La gastronomía en Bariloche es una de las más destacadas del país con 450 establecimientos que ofrecen la más variedad de platos autóctonos y los clásicos para disfrutar. Las especialidades de Bariloche son: el cordero patagónico, ciervo, jabalí y la ya conocida trucha. También, para los que quieran probar bebidas alcohólicas, el circuito cervecero de Bariloche es imperdible con variedades de esta bebida que no se podrá encontrar en otros lugares.

Algunos de los lugares más recomendados para disfrutar de una buena comida para todos los bolsillos son:

- Fuegos de Patagonia: La locación está ubicada en la costa del lago, a la altura del kilómetro 12.900 de la Avenida Bustillo. Si vas de día, vas a ver una hermosa vista del Nahuel Huapi. Si vas de noche, podrás observar la luna en primer plano. Hay actividades y eventos que se dan a conocer a través de sus redes sociales. Una particularidad de este lugar es su carta gourmet con platos que llevan el nombre de cada zona de Bariloche.

- Cerveza Berlina: Berlina es una experiencia. Ideal para disfrutar con amigos y conocer distintas variedades de cerveza. Posee 3 locales en Bariloche ubicados en KM 12, Cerro Catedral. Las comidas, se pueden disfrutar desde $2.500 pesos el menú de 3 pasos y $3.000 la visita guiada donde se relata el proceso de elaboración de la cerveza.

- Patagonia: para los cerveceros, esta es otra propuesta ideal. Patagonia en Bariloche ofrece los conocidos "refugios", bastante distinto de los que se puede conocer en Buenos Aires. Más allá del paisaje paradísiaco, el Nahuel Huapi de fondo y las montañas, la experiencia gastronómica es de otro nivel. En Patagonia Bariloche se puede hacer un tour cervecero y conocer los secretos de elaboración de la cerveza, también se puede visitar los domos.

- Fonda del Tio: uno de los lugares imperdibles para conocer en Bariloche si te gusta comer rico y económico. Es un clásico bodegón creado por italianos en los años 40'. Se especializa en minutas, pastas y vinos.

- Wesley: es una fábrica de cervezas y destilería que se ubica en Av Bustillo KM 15,500. Es ideal para ir en pareja o en familia, ya que es una cracra donde se podrá disfrutar de un rico almuerzo parrillero o de un tapeo, con cerveza y gin artesanal. Para los más chicos, el entorno natural también está caracterizado por la presencia de animales y cuenta con 2 salidas en cabalgata.