Betular y Martitegui presentan un exclusivo menú: de qué se trata la propuesta

Damián Betular y Germán Martitegui se vuelven a encontrar, y con exquisiteces gastronómicas de por medio. La cita será este jueves en Betular Patisserie , el local que el pastelero abrió el año pasado en el barrio porteño de Villa Devoto . Conocé de qué se trata el "Pop up al paso" .

Este jueves 16 de noviembre, de 19:30 a 22, Betular Patisserie -ubicado en Mercedes 3900, CABA- abre sus puertas al público por primera vez durante la noche con un menú take away especial: un pop up al paso con Germán Martitegui acompañados de Stella Artois.