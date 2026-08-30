Cascadas, ruinas ancestrales y naturaleza: el fascinante rincón de Tucumán que pocos conocen

Este rincón tucumano es una joya única, ya que combina un imponente entorno natural con sitios de gran valor histórico y cultural.

Tucumán es una provincia de gran interés para el turismo en Argentina, ya que tiene opciones para todos los gustos. Los aficionados a la historia y la cultura tienen la Casa Histórica de la Independencia, mientras quienes prefieren la naturaleza encuentran su lugar en el mundo en Tafí del Valle.

Pero también hay otros destinos dentro de la provincia cuyo único problema es no ser tan conocidos como el resto, aunque valen la pena. Este es el caso de La Cocha , que presenta un entorno natural único y ruinas antiguas que combinan lo mejor del territorio en un solo lugar.

La Cocha se ubica dentro del departamento homónimo, en el extremo sur de Tucumán . Está a unos 130 kilómetros de la capital provincial y rodeada por dos departamentos vecinos como Juan B. Alberdi y Graneros, además de limitar al sur y al oeste con Catamarca.

El salto de agua de este rinconcito tucumano es uno de sus principales atractivos.

Su nombre proviene del idioma quechua y, curiosamente, significa " laguna " o " charco de agua ". Su denominación es muy sencilla y literal, pero el poco conocimiento del idioma puede dar a entender que tiene un significado mucho más profundo debido a la belleza natural del sitio.

El principal atractivo para el turismo en La Cocha está en la Cascada Los Pizarro . Consiste en una caminata por la selva de yungas bordeando un arroyo hasta llegar al increíble salto de agua de 80 metros de altura. Como no está señalizado y por las características de la zona, es recomendable recurrir a un guía para llegar sin ningún sobresalto.

Otra alternativa es explorar los Túneles de Rumi Punco, el segundo lugar más relevante, ubicado al límite con Catamarca. Para los amantes del trekking es una aventura especial, ya que el recorrido sigue las vías del tren hasta unos túneles ferroviarios construidos en 1940 que nunca llegaron a terminarse. La obra está desolada y solo queda la vegetación que creció entre sus restos, creando una imagen curiosa que fascina también a quienes buscan hacer fotografías.

Parte de ese trayecto permite conocer la fauna local. Este sitio, en especial los desvíos hacia senderos que se dirigen a la montaña, ofrece la posibilidad de observar especies de aves como el loro alisero, el picaflor frente azul, el rey del bosque, el tucán toco y el cóndor andino.

A quienes buscan un ritmo más bajo, la Iglesia Jesuítica San Ignacio les parecerá una excelente opción. Este lugar es Patrimonio Histórico Nacional. Sus ruinas pueden recorrerse para conocer la historia de la región y quienes tengan la suerte de ir un 31 de julio encontrarán la fiesta patronal de San Ignacio de Loyola.

Cómo ir hasta La Cocha

Al haber 130 kilómetros de distancia desde San Miguel de Tucumán hasta La Cocha, el viaje demora poco más de una hora. Se debe tomar la Ruta Nacional 38 hacia el sur y atravesar ciudades como Famaillá, Monteros, Concepción y Aguilares hasta llegar al destino por ese mismo camino.

Para quienes no cuenten con vehículo, la terminal de ómnibus de la capital provincial cuenta con varios servicios que hacen el recorrido hacia allí. Al tener algunas paradas, el tiempo aumenta un poco y suele ser de entre dos horas y dos horas y media para llegar al destino.