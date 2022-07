5 hongos que benefician a tu cerebro

Los champiñones u otros hongos comestibles no solo llenan de sabor tus platos, también tienen compuestos antioxidantes con efectos protectores que pueden ser beneficiosos para tu cerebro y corazón. Cabe acotar que todas las variedades de hongos son bajas en calorías y grasas, y pueden ser una fuente natural de vitamina D, la cual se encuentra en muy pocos alimentos. Pero los especialistas señalan que su valor no estaría precisamente en sus nutrientes, sino en sus sustancias vegetales no nutritivas que han demostrado efectos antioxidantes y antiinflamatorios.