La ciudad de piedra milenaria: el tesoro escondido de La Rioja que te llevará al pasado

Este lugar representa una historia que no muchos conocen, que, sumado a su imponente entorno natural, la convierten en una alternativa ideal para el turismo.

Este rincón se convirtió en una atracción imperdible para el turismo en la provincia.

El norte argentino tiene una oferta de rincones que tienen mucha historia para contar, algunos que son capaces de atrapar al turismo debido a lo que representan tanto ahora como lo que fueron en el pasado. Por esto, este lugar en particular es una de las mayores atracciones de La Rioja.

Con una construcción única, este asentamiento logró convertirse en una actividad más para el público que se aventura a explorarlo. A eso hay que sumarle el entorno natural que lo rodea, que saca a relucir lo mejor de la provincia en este curioso espacio.

El Pucará de Hualco se encuentra en el departamento de San Blas de los Sauces , al norte de la provincia de La Rioja. Está ubicado dentro de la Quebrada de Hualco , en una zona de laderas y formaciones rocosas, a pocos kilómetros de la localidad de Schaqui.

El sitio fue construido en una posición estratégica , sobre una altura que permite observar todo el valle. Desde ese punto se controlaban los accesos naturales de la región, es decir que se convirtió en un lugar clave tanto para la vigilancia como para la defensa.

Las estructuras que se conservan muestran que no se trataba solo de un punto militar. Hay recintos de distintos tamaños, muros y sectores bien definidos que permiten identificar espacios de vivienda, circulación y uso comunitario, lo que da la idea de una organización estable dentro del asentamiento.

Qué se puede hacer en Pucará de Hualco

La visita empieza en el centro de interpretación ubicado en el ingreso al sitio. Allí hay paneles explicativos y material audiovisual que permite entender quiénes habitaron el lugar, en qué período y cómo se relaciona con otros asentamientos de la región.

Desde ese punto se accede al recorrido principal, que se hace a pie por senderos señalizados. El circuito atraviesa distintos sectores y permite caminar entre los restos de las construcciones, viendo de cerca los muros de piedra, la disposición de los recintos y la forma en que se adaptaron al terreno.

Durante el recorrido se identifican viviendas, espacios que funcionaban como áreas comunes y sectores ubicados en zonas más elevadas que tenían una función de control visual del entorno. La distribución del lugar no es aleatoria, sino que responde a una lógica que combina defensa, organización interna y aprovechamiento del relieve.

Además del valor histórico, el entorno tiene un peso importante en la experiencia. Desde distintos puntos del recorrido se pueden ver las quebradas, la vegetación típica de la región y el valle, lo que ayuda a entender por qué ese lugar fue elegido para instalarse.

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Cómo ir hasta Pucará de Hualco

Para llegar desde la ciudad de La Rioja hay que tomar la Ruta Nacional 75 hacia el norte. Ese camino atraviesa localidades como Aimogasta y continúa hasta el departamento de San Blas de los Sauces, que funciona como referencia principal para ubicarse en la zona.

Desde allí se accede a la Quebrada de Hualco a través de un camino secundario que conecta con Schaqui. Ese tramo no está asfaltado y se realiza por caminos de tierra y ripio, por lo que conviene hacerlo en vehículo propio y en buen estado.