Día de la IPA, la cerveza rubia más popular

El Día de la Cerveza IPA , India Pale Ale) se celebra cada 7 de agosto , como una forma de rendir homenaje a uno de los estilos cerveceros más populares y característicos del mundo craft. A continuación, cinco bares para festejar este jueves .

Desarmadero Bar y Desarmadero Session se convertirán en el epicentro de la celebración del IPA Day el próximo 7 de agosto, con una propuesta especial diseñada para los amantes de la cerveza lupulada .

En esta edición, ambos bares de Palermo ofrecerán una cuidada selección de IPAs nacionales destacadas. Entre las cervecerías participantes se encuentran Jabalina, Strange Brewing, Juguetes Perdidos, Minga, Sirhopper, Astor, Federal, Hopson, Prinston y Grunge . La rotación se extenderá durante todo el fin de semana con más de 1.000 litros disponibles y una variedad de perfiles que van desde lo cítrico y frutal hasta lo amargo.

Referente indiscutido de la street food vietnamita en Buenos Aires, Saigón Noodle Bar ofrece una experiencia que combina cocina intensa, ambientación descontracturada y una carta que invita a viajar sin salir de la ciudad.

En sus tres sedes , de San Telmo, Retiro y Palermo, la propuesta se completa con una selección de cervezas artesanales, entre las que se destaca la Viet Kong Session IPA , marca propia junto a Lumpen , la elección justa para celebrar el Día de la IPA. De perfil frutal, con base maltosa y una suavidad que la vuelve muy amigable, esta cerveza es el emblema lupulado de la casa. Completan la oferta otras dos variedades: Hazy IPA e IPA Americana . Entre aromas especiados y platos que salen de la cocina a toda hora, la IPA encuentra en Saigón su mejor escenario.

En el corazón de Palermo, Pasillito propone una experiencia que fusiona tapas españolas y vinos seleccionados en un espacio que recupera la esencia de los bares tradicionales desde una mirada actual. El jueves 7 de agosto, con motivo del Día de la IPA, se suma una promoción especial: 2x1 hasta las 22 h y tres canillas dedicadas exclusivamente a este estilo.

La cerveza elegida es la West Coast IPA de Hopson Brewing, marca artesanal creada por Ramiro Suárez Plata, dueño del lugar. Elaborada con lúpulos americanos, ofrece perfil cítrico, cuerpo seco y amargor marcado. Una jornada que rinde homenaje al lúpulo y al ritual de compartir.

Ubicado en el barrio de Núñez, La Pescadería es un espacio que ofrece una carta centrada en los sabores más frescos del mar. El jueves 7 de agosto se suma al Día de la IPA con una promoción exclusiva: 2x1 en botellas de cerveza Patagonia 24.7 de 730 ml.

La variedad, liviana y de perfil cítrico, se integra con preparaciones como ceviches, croquetas de salmón, piezas de sushi fusión y pesca grillada sobre brasas de quebracho colorado. Una invitación a maridar cocina marina con notas de lúpulo.

El IPA Day tiene cita en Growlers Recoleta, donde este 7 de agosto se podrá disfrutar de una promoción especial: 2x1 a $5500 en su American IPA de la línea Growlers Extremma, una cerveza de cuerpo medio, con perfil frutado, notas frutales, y un amargor equilibrado. Enmarcado por una ambientación con estética street, murales y mesas largas para compartir, el bar propone una experiencia relajada y cervecera de principio a fin.

Para acompañar, la cocina despliega platos ideales para compartir, como las papas con cheddar, verdeo y huevo frito; los nachos con guacamole; la provoleta GRW con pesto de rúcula y cebollas caramelizadas, o las milanesas XL con papas, que se pueden pedir en versiones clásicas o más jugadas, como la fugazzeta o la Power Bacon. También hay opciones vegetarianas y plant based, pensadas para todos los gustos.

El IPA Day fue creado en 2011 por Ashley Routson y Ryan Ross, con el objetivo de unir a los amantes de la cerveza artesanal y promover la apreciación de las IPAs. Es una oportunidad para que los fanáticos de la cerveza compartan su pasión por este estilo.