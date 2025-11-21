Chau minimalismo en la habitación: la nueva tendencia 2026 que le pone color y armonía a tu espacio de descanso + Seguir en









Descubrí de qué manera podés incorporar tonalidades más vibrantes en tu cuarto sin perder la sensación de tranquilidad.

El minimalismo se caracteriza por la presencia de blanco, gris y beige.

Actualmente, el minimalismo es una de las tendencias de renovación más populares en los hogares. Sin embargo, algunas personas buscan incorporar colores más vibrantes a sus dormitorios, sin necesidad de perder el sentimiento de tranquilidad y armonía que ofrece este estilo decorativo.

El minimalismo se caracteriza por la poca incorporación de objetos decorativos que llamen la atención en los cuartos. Normalmente se utilizan colores como el beige, el blanco o el gris para pintar las paredes, pero gracias a una nueva tendencia, otras tonalidades y familias de colores podrán complementarlos.

Habitación Colorida Colores relajantes en la habitación para 2026 A pesar de que el minimalismo puede ayudar a reflejar paz y luminosidad en una habitación, es una realidad que el uso de colores neutrales puede hacer que la habitación se vea aburrida o sin vida. Es por ello que se comenzaron a incorporar otros colores que no solo combinan con esta estética, sino que también generan un ambiente tranquilo.

Una de las maneras de incorporar color en un cuarto minimalista es al pintar una de las paredes de un color distinto. Por ejemplo, si todas ellas son blancas, otra puede estar forrada con un papel tapiz o pintada de colores como verde apagado o tonos tierra, ya que combinan perfectamente con dicho color.

Al mismo tiempo, otra manera de “revitalizar” el minimalismo es usar distintas texturas en las paredes. Mientras que algunas pueden ser completamente lisas, otras pueden incluir diferentes patrones con relieves. Estos pequeños cambios no solo ayudarán a mantener el ambiente relajado del hogar, sino que también aportará una mayor sensación de calidez.

