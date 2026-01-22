Chau "clean girl", hola "chica seda", la nueva tendencia 2026 en mujeres que llegó para quedarse

Un nuevo estilo visual se hace viral en redes con prendas más livianas, tonos neutros y un look relajado que redefine el guardarropa actual.

Las formas de vestir cambian con el clima cultural y social, y este año aparece una estética que se aleja del exceso y apuesta por la sutileza . En fotos, videos y salidas se impone una nueva tendencia 2026 mucho más serena, femenina y con guiños clásicos.

Esta corriente conecta con quienes buscan verse arregladas sin que parezca muy forzado. El secreto está en un menor impacto visual y más armonía en cada prenda elegida, con un aire natural que pueda acompañar distintos momentos del día.

El armado del look viene de telas que acompañan el movimiento del cuerpo . Seda, satén y géneros de caída suave se ven en blusas, pantalones amplios, vestidos livianos y polleras rectas. No se trata solo del material, sino de cómo se combina para lograr una imagen prolija y relajada al mismo tiempo.

La paleta cromática es fundamental. Predominan los blancos, crudos, beige, negro y tonos champán, que generan continuidad visual y transmiten calma. Los colores intensos quedan en segundo plano y aparecen solo en pequeños detalles .

Las siluetas evitan lo ajustado. Las prendas se apoyan sobre el cuerpo sin marcar mucho , lo que aporta elegancia y comodidad. Un pantalón satinado con una camisa suelta o un vestido con buen calce alcanza para construir el conjunto completo.

El maquillaje acompaña esta lógica. La piel se ve pareja, con acabados suaves y sin exceso de producto. Los ojos se mantienen neutros y los labios tienen cierto brillo o tonos naturales. El peinado sigue la misma línea: pelo suelto o estilos descontracturados.

Los accesorios cumplen una función de equilibrio. Aros pequeños, collares finos y carteras de líneas simples completan el outfit. El calzado suele moverse entre sandalias delicadas, zapatos chatos elegantes o tacos bajos, siempre con una estética limpia.

Una de las claves de este estilo es su versatilidad. Funciona a la mañana con piezas livianas y se adapta a la noche con un cambio mínimo, como sumar un abrigo fino o un accesorio distinto. Esa adaptabilidad explica su rápida llegada.