Ni el azul ni el rojo: estos colores son la tendencia en este 2026

La moda está cambiando la estética y las gamas que influyen en la ropa, el diseño y los espacios del día a día durante el nuevo ciclo.

Ya se confirmaron los colores que serán furor en este 2026. Gentileza - TexSPACE Today

Con el nuevo año, llegan cambios en la forma de vestir, decorar y elegir detalles personales. Las pasarelas, el diseño de interiores y hasta los accesorios que se usan todos los días están mostrando una nueva preferencia por los tonos más calmos.

Más allá de los gustos individuales, las elecciones cromáticas influyen en el ánimo y en la manera en que se perciben los espacios y las personas. La psicología del color explica por qué ciertas gamas se imponen y se convierten en la nueva tendencia 2026.

colores ropa Freepik ¿Cuales son los colores tendencia en este 2026? Uno de los protagonistas del año es Cloud Dancer, un blanco suave pero etéreo que será el protagonista del año. Esta tonalidad transmite una sensación de pausa, orden y apertura a nuevas etapas. En prendas formales, calzado o detalles minimalistas, genera una imagen prolija y serena, pero sin ser fría.

Cloud Dancer color Gentileza - Pantone Otra elección fuerte es el amarillo manteca, una variante tenue que deja atrás los tonos más chillones. Esta versión más cremosa se asocia con el bienestar y la frescura visual. Aparece en accesorios, prendas y espacios pensados para el disfrute, con una impronta amable y luminosa.

El rosa breeze es más delicado y romántico. Se trata de un rosa claro que acompaña la gama pastel del año y se vincula con las emociones suaves. Es bastante habitual en detalles decorativos, indumentaria y en celebraciones íntimas, como un baby shower.

Dentro de las opciones más profundas, el púrpura es la opción más elegante. Este tono aporta carácter y sofisticación. Funciona bien en combinaciones con tonos claros y queda perfecto para usarlo en outfits de noche, como para ir a un restaurante o a una fiesta. Por último, el verde menta es una de las propuestas más versátiles. Su frescura conecta mucho con la naturaleza. Lo mejor es que adapta a múltiples contextos, desde una prenda casual hasta las ambientaciones más modernas. La idea para este año 2026 es dejar atrás los contrastes excéntricos para darle lugar a los colores suaves, agradables a la vista y fáciles de combinar.

