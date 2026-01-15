No es el carré ni el pixie: este es el corte que es tendencia en 2026 y te embellece la cara + Seguir en









Este nuevo peinado gana lugar entre las famosas y es de los más pedidos en peluquerías porque es versátil y suaviza rasgos.

Este corte será la tendecia 2026 y ya es el más elegido por las famosas. Gentileza - Marie Claire

Cada nuevo año trae cambios en todo lo que tiene que ver con la belleza. Los peinados dejan atrás modas que dominaron temporadas anteriores, como el pixie cut o el corte carré. En esta oportunidad, la nueva tendencia 2026 son las melenas naturales y con movimiento.

Las elecciones de celebridades suelen marcar la moda de lo que después se replica en peluquerías. La nueva propuesta popular ya se vio en alfombras rojas, redes sociales y producciones, con un efecto que favorece las facciones de la cara.

Corte mariposa famosas Gentileza - Allure Corte Mariposa: el nuevo peinado que las famosas están usando El llamado Corte Mariposa se posiciona como una de las propuestas más buscadas del año. Su nombre se inspira en la forma que generan las capas, que dan una sensación de amplitud, similar a alas abiertas. A diferencia de otros estilos, esta propuesta apuesta por un acabado relajado.

La popularidad del look creció tras ser adoptado por figuras internacionales, entre ellas Kylie Jenner, quien lo mostró en redes. En su versión, el peinado mantiene el largo, pero suma capas largas que empiezan cerca del mentón y se integran de manera progresiva hacia el resto de la melena.

Uno de los puntos fuertes del Corte Mariposa es el face framing, pensado para rodear el rostro con mechones estratégicos. Esta técnica suaviza las facciones y genera un rostro armónico. Además, permite peinarlo de distintas formas, desde lacio hasta con ondas.

Otra ventaja es su adaptabilidad. Funciona bien en pelo fino, ya que suma cuerpo, y también en melenas más abundantes, porque ordena el volumen. No necesita un mantenimiento complejo y conserva su forma incluso con un secado al aire. En términos visuales, el resultado transmite frescura y una imagen más descansada. Muchas personas eligen este estilo por su efecto rejuvenecedor, ya que acompaña los rasgos con mayor armonía. Es por eso que el Corte Mariposa es la nueva gran tendencia 2026.

