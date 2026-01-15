Qué es el "blokecore" y cómo se convirtió en tendencia el look que combina moda y fútbol + Seguir en









Los orígenes de un fenómeno que nació de la mano de las redes sociales y ahora recorre el mundo a través de las celebridades.

El blokecore es una propuesta atractiva para consumidores jóvenes y coleccionistas de moda vintage

El verano llega de la mano de una corriente de vestimenta que trae el fútbol al paño de la moda. El “blokecore” mezcla vestuario deportivo con prendas como jeans, pantalones sastreros y faldas al estilo vintage de los años 80 y 90. La intersección entre pasión deportiva y estética retro, ofrece un estilo versátil que atrae tanto a hombres como a mujeres.

Una tendencia influenciada por la cultura pop, las redes sociales y celebridades. Con sus orígenes en los estadios británicos es un fenómeno global que migró de la cancha a la calle, adaptándose a contextos urbanos y casuales de todos los niveles económicos.

blokecore_argentina_chile Qué es el blokecore, la moda futbolera que se impone en el mundo Este fenómeno permite combinar camisetas de futbol con minifaldas, jean, polleras sastreras o elementos de valor como relojes o joyas y, junto con zapatillas deportivas, shorts de fútbol, medias y bufandas de cada equipo, reinterpretar la elegancia de la mano de la pasión deportiva.

En resumen: un estilo en pleno auge que se combina con la oportunidad del mercado de aprovechar el regreso de lo vintage para revalorizar la ropa deportiva e insertarla en el comercio de lujo.

hockerty_a_woman_wearing_an_oversize_retro_yellow_and_green_f_6554f746-294e-408b-ad0c-2eee8d77c371_0 Cómo se convirtió en una de las tendencias del momento El verdadero impulso se registró en el verano europeo de 2022, cuando celebridades como Bella Hadid, Dua Lipa y Antonella Roccuzzo comenzaron a lucir las camisetas de fútbol fuera del ámbito deportivo. La visibilidad mediática y el éxito de Argentina en el Mundial potenciaron la moda, extendiéndola a audiencias globales.

Además, las marcas deportivas y de lujo han impulsado el crecimiento de la tendencia mediante colaboraciones estratégicas. Adidas y Nike desarrollaron colecciones con diseñadores como Gucci y Balenciaga, mientras que Paradis, Etro o Kseniaschnaider incorporaron camisetas de fútbol a sus líneas urbanas.

