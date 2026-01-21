¡Chau tazas! Esta nueva tendencia 2026 va a cambiar tu manera de tomar café

Los bares y locales están reinventando el consumo de esta bebida histórica cruzando la barra y la mesa.

El hábito histórico de tomar café atraviesa una transformación que ya se nota en grandes ciudades y empieza a llegar a otros espacios. Lo que antes era todo un ritual , ahora se convierte en un momento distinto pensado para disfrutar tranquilo.

Los locales especializados en esta bebida reformulan su propuesta y proponen otra lógica a la hora de consumirlo. El foco deja de estar solo en la bebida caliente y ahora se le suma otro clima, diseño y una experiencia que acompaña distintos momentos del día.

Si bien el café tradicional sigue siendo consumido, ahora compite con los filtrados suaves , versiones frías y preparaciones diseñadas para combinar sabores. Esta variedad permite que las cafeterías funcionen en cualquier momento del día.

La idea gira en torno al llamado " day to night ". Un mismo lugar recibe a quienes buscan un desayuno por la mañana y a quienes prefieren algo un poco más fuerte a la tarde. Lo más importante es que en todo ese tiempo, la bebida se adapta pero no pierde calidad .

La carta ahora tiende a organizarse por perfiles aromáticos . En estas bebidas se pueden sentir notas cítricas, especiadas o herbales que te atraen a probar algo nuevo.

De la cafetería al bar: la nueva manera de tomar café en 2026

El cruce del café con la coctelería es un gran cambio. En muchas barras se ven los mocktails a base de granos seleccionados, sin alcohol y con un trabajo técnico similar al de un trago de autor. Se combinan infusiones, pieles de frutas, hierbas frescas y métodos precisos de filtrado.

Algunas casas van un paso más allá y usan granos que pasaron por barricas usadas en vino o destilados. Ese proceso aporta aromas profundos y texturas distintas, que se potencian con el cuidado de la copa, el hielo y la temperatura justa.

Este enfoque hace que la bebida deje de ser solo un acompañamiento y pase a ser una excusa para reunirse, charlar y compartir. Cada preparación tiene una historia sobre su origen, el tostado y la técnica aplicada. También se nota un menor exceso visual y más atención al producto, al relato y al momento.