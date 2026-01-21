El hábito histórico de tomar café atraviesa una transformación que ya se nota en grandes ciudades y empieza a llegar a otros espacios. Lo que antes era todo un ritual, ahora se convierte en un momento distinto pensado para disfrutar tranquilo.
¡Chau tazas! Esta nueva tendencia 2026 va a cambiar tu manera de tomar café
Los bares y locales están reinventando el consumo de esta bebida histórica cruzando la barra y la mesa.
Los locales especializados en esta bebida reformulan su propuesta y proponen otra lógica a la hora de consumirlo. El foco deja de estar solo en la bebida caliente y ahora se le suma otro clima, diseño y una experiencia que acompaña distintos momentos del día.
La nueva tendencia para tomar café en 2026
Si bien el café tradicional sigue siendo consumido, ahora compite con los filtrados suaves, versiones frías y preparaciones diseñadas para combinar sabores. Esta variedad permite que las cafeterías funcionen en cualquier momento del día.
La idea gira en torno al llamado "day to night". Un mismo lugar recibe a quienes buscan un desayuno por la mañana y a quienes prefieren algo un poco más fuerte a la tarde. Lo más importante es que en todo ese tiempo, la bebida se adapta pero no pierde calidad.
La carta ahora tiende a organizarse por perfiles aromáticos. En estas bebidas se pueden sentir notas cítricas, especiadas o herbales que te atraen a probar algo nuevo.
De la cafetería al bar: la nueva manera de tomar café en 2026
El cruce del café con la coctelería es un gran cambio. En muchas barras se ven los mocktails a base de granos seleccionados, sin alcohol y con un trabajo técnico similar al de un trago de autor. Se combinan infusiones, pieles de frutas, hierbas frescas y métodos precisos de filtrado.
Algunas casas van un paso más allá y usan granos que pasaron por barricas usadas en vino o destilados. Ese proceso aporta aromas profundos y texturas distintas, que se potencian con el cuidado de la copa, el hielo y la temperatura justa.
Este enfoque hace que la bebida deje de ser solo un acompañamiento y pase a ser una excusa para reunirse, charlar y compartir. Cada preparación tiene una historia sobre su origen, el tostado y la técnica aplicada. También se nota un menor exceso visual y más atención al producto, al relato y al momento.
