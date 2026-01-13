Chau hoteles pero no lujo: la nueva tendencia para estas vacaciones 2026 y dormir bajo las estrellas + Seguir en









Esta nueva manera de acampar está ganando popularidad entre los viajeros de todo el mundo.

Esta propuesta comenzó como un servicio reducido y exclusivo en algunas zonas en el país. Getty Images

Vacacionar siempre en los mismos sitios puede tornarse monótono y puede hasta llegar a aburrir. Sobre todo si se trata de acampar, la suciedad, la poca comodidad y el espacio reducido pueden ser factores que afecten cómo se disfrutan unas vacaciones. Es por eso que, durante los últimos años, los viajeros de todo el mundo inventaron nuevas alternativas para que la comodidad y el bienestar no se pierdan de vista, sea cual sea el destino.

Una de esas alternativas es el glamping, que ofrece la misma aventura que ir de acampe, pero con las comodidades de un hotel de lujo. Conocé acá de qué se trata esta nueva manera de vacacionar:

Puente Blanco GLAMPING.jpg Puente Blanco Glampings, la nueva moda para las vacaciones 2026 Para quienes buscan salir de lo de siempre y vivir el verano de una forma diferente, el glamping se presenta como la opción perfecta para vacacionar. Esta nueva modalidad combina el contacto directo con la naturaleza con el confort necesario para descansar plenamente, sin resignar comodidad ni servicios.

La alternativa consiste en una serie de domos, con cama de dos plazas, luces, electricidad, decoración moderna y, en algunos casos, hasta cocina privada completamente equipada. Los espacios cuentan con áreas en común, como sitios de relajación, spas con servicios de lujo, restaurantes y lugares comunes con juegos, estaciones de tecnología y actividades recreativas.

Si bien esta propuesta comenzó como un servicio reducido y exclusivo de algunas zonas en el país, según Glamping South, una pagina que contabiliza este tipo de establecimientos, ya hay más de 400 en todo el continente y al menos un campamento disponible en todas las provincias del país.

Allí es posible consultar los servicios disponibles, verificar la disponibilidad, conocer los precios e incluso contratar experiencias turísticas en las que este tipo de alojamientos es el principal atractivo.

