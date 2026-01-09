Aguas cristalinas y un atractivo mágico: el paraíso escondido de Bariloche que no te podés perder

Este rincón de la Patagonia argentina es una de las grandes alternativas para las vacaciones de verano.

Con las vacaciones de verano, las alternativas para el turismo buscan atraer la mayor cantidad de personas posibles. El sur de Argentina, sobre todo Bariloche , es una de las principales elecciones del público, pero no por eso es la única opción disponible dentro de la zona patagónica.

Dentro de esta reconocida región, hay un rincón que no suele ser el más nombrado pero que guarda un encanto que lo hace destacar. Con aguas cristalinas y una calma que lo convierte en una opción ideal para descansar solo, en familia o con amigos.

El Bosque Sumergido de Villa Traful se encuentra en el lago Traful , dentro del área del Parque Nacional Nahuel Huapi. La localidad de Villa Traful está ubicada en el s udoeste de la provincia del Neuquén , muy cerca del límite con Río Negro, en un entorno marcado por montañas, bosques y aguas de gran transparencia.

Esta zona de la Patagonia se caracteriza por su baja densidad urbana y por mantener un perfil mucho más tranquilo que otros destinos cercanos. El bosque está formado por antiguos cipreses que quedaron bajo el agua tras un deslizamiento de tierra ocurrido décadas atrás, lo que dio origen a un paisaje singular a nivel regional.

La única manera de conocer el Bosque Sumergido es a través de una excursión lacustre guiada que parte desde el muelle de Villa Traful. La navegación se realiza por el lago Traful y tiene una duración aproximada de una hora y cuarto entre la ida y la vuelta, con una detención prolongada sobre el sector donde se observan los cipreses sumergidos a más de 30 metros de profundidad.

Durante el recorrido, los guías explican el origen del fenómeno, asociado a movimientos del terreno y variaciones en el nivel del lago que provocaron que un antiguo bosque quedara bajo el agua sin descomponerse. Esto fue posible gracias a la baja temperatura y a la pureza del lago. La visibilidad es uno de los grandes atractivos, ya que en jornadas calmas el agua permite distinguir con claridad troncos y copas desde la superficie.

La actividad está orientada principalmente a la observación y a la fotografía. No está permitido nadar, bucear ni tocar los árboles, debido a que se trata de un entorno protegido dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Las embarcaciones operan con cupos limitados y bajo normas estrictas de conservación.

En muchos casos, la excursión se combina con una navegación hasta Bahía Grande, donde se puede descender para caminar por la costa, descansar y recorrer senderos cortos. Se trata de una actividad de medio día, especialmente recomendada en primavera y verano, cuando las condiciones climáticas favorecen la visibilidad del lago.

Cómo ir hasta el Bosque Sumergido de Villa Traful

Para llegar al punto de partida de las excursiones desde Bariloche se debe tomar la Ruta Nacional 237 en dirección a Villa Traful. Luego se continúa por la Ruta Provincial 65, que conduce directamente a la localidad, en un recorrido que demanda alrededor de dos horas en auto y atraviesa sectores de montaña y bosque.

Una vez en Villa Traful, las embarcaciones salen desde el muelle del pueblo y el trayecto por el lago tiene una duración aproximada de una hora y cuarto. No existe acceso terrestre al bosque, por lo que la navegación es la única forma de conocer este atractivo natural que permanece oculto bajo el agua.