La defensa de Nicolás Maduro en disputa: un juez rechazó la incorporación de un abogado a su equipo legal

La medida fue aplicada luego de que un letrado estadounidense solicitara sumar al equipo legal del venezolano. El juez argumentó que "no existe base legal" para que la incorporación se haga "sin autorización del acusado".

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro se encuentra detenido desde hace casi dos semanas en EEUU para ser juzgado por cargos que lo vinculan al narcotráfico. En ese escenario, sigue en disputa quién será su representante legal luego de que un juez federal rechazara a un reciente candidato.

La medida fue aplicada por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien resolvió este lunes impedir que el abogado estadounidense Bruce Fein se incorpore al equipo legal del venezolano en el proceso penal que enfrenta en Nueva York.

La decisión redefine el marco de representación legal en uno de los casos judiciales más sensibles y observados a nivel internacional. En una orden escrita incorporada al expediente, Hellerstein dejó claro que solo Maduro tiene la potestad de contratar a un abogado que lo represente ante la justicia federal de EEUU.

“ Si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo ”, escribió el magistrado. Sin en embargo, agregó que “ Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro ”. La controversia se originó cuando Fein, quien fue subsecretario de Justicia durante la presidencia de Ronald Reagan y es conocido por su trayectoria en derecho constitucional, solicitó autorización judicial para participar en la defensa.

En sus presentaciones, sostuvo que había sido contactado por “individuos situados de manera creíble” dentro del entorno cercano o familiar de Maduro, quienes le habrían transmitido que el dictador derrocado deseaba contar con su asistencia legal.

Sin embargo, el juez consideró insuficiente ese argumento. En su resolución, subrayó que Fein reconoció no haber mantenido contacto directo con Maduro por ningún medio, ya fuera telefónico, virtual o presencial. También remarcó que ninguna de las personas mencionadas fue identificada formalmente ni acreditó tener autoridad para contratar abogados en nombre del acusado.

La objeción decisiva provino del abogado principal de Maduro, Barry Pollack, un penalista con sede en Washington que asumió la defensa desde el inicio del proceso. En un escrito presentado la semana pasada, Pollack informó al tribunal que había hablado directamente con su cliente y que este le aseguró no conocer a Fein ni haberlo autorizado a actuar en su nombre. Sobre esa base, solicitó que se negara la incorporación del nuevo abogado.

Hellerstein avaló ese planteo y también rechazó una petición adicional de Fein de que el juez ordenara consultarle a Maduro en privado si deseaba sumarlo a su equipo legal. El magistrado desestimó esa posibilidad y reiteró que la iniciativa debe partir del propio acusado, no de un tercero que busca integrarse al caso.

La próxima audiencia del caso está prevista para el 17 de marzo. Hasta entonces, la resolución de Hellerstein deja a Pollack como el único abogado autorizado para representar a Maduro.

Nicolás Maduro rompió el silencio desde la cárcel en Nueva York: qué dijo

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió este domingo una semana detenido en Nueva York y envió su primer mensaje público tras la operación militar de Estados Unidos en territorio caribeño, según informó su hijo Nicolás Maduro Guerra, quien transmitió las palabras del exmandatario durante un encuentro partidario del chavismo.

El mensaje fue difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del testimonio de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien transmitió lo que su padre habló con sus abogados en Estados Unidos. Es la primera expresión indirecta del exmandatario desde su traslado al país norteamericano.

Durante el acto partidario, Maduro Guerra aseguró que su padre buscó llevar tranquilidad a su entorno político y personal. “Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’”, expresó ante los militantes, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre referentes chavistas.