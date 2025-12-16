Nicolás Maduro lanza una dura advertencia a José Antonio Kast: "Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano"

El presidente venezolano cuestionó las propuestas migratorias del presidente electo de Chile, apuntó contra Gabriel Boric y advirtió que defenderá a los venezolanos en el país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , apuntó este lunes contra el presidente electo José Antonio Kast: cuestionó su discurso migratorio y lanzó una advertencia directa por la situación de los venezolanos en Chile , al tiempo que responsabilizó al gobierno de Gabriel Boric por haber generado las condiciones políticas que derivaron en el triunfo del dirigente de derecha.

Las declaraciones fueron realizadas durante su programa televisivo, donde Maduro analizó el escenario político chileno tras las elecciones y criticó con dureza las propuestas de Kast vinculadas al endurecimiento de sanciones para el ingreso irregular al país y la expulsión de migrantes en situación ilegal , con especial énfasis en la comunidad venezolana.

Kast sostiene su compromiso de expulsar a quienes no poseen documentación regular en Chile. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detallan que el 8,8% de la población chilena está compuesta por migrantes y que, según estimaciones oficiales citadas por AFP , unos 337.000 extranjeros permanecen sin documentos vigentes, siendo la mayoría venezolanos.

En ese marco, el mandatario venezolano también cuestionó el rol del actual presidente chileno. “Son muchos elementos que explican esto y que han hecho que el proceso, llamado progresista del señor Boric , haya creado las condiciones, para que llegue un nazi, un pinochetista a La Moneda. La Moneda, allí bombardeada y donde fue asesinado el 11 de septiembre de 1973 el doctor Salvador Allende”, afirmó.

Maduro profundizó sus críticas al referirse a la imagen del traspaso institucional. “Yo vi la imagen, hoy el nazi , criado de familia nazi y pinochetista convicto y confeso , defensor del más grande criminal que haya tenido la historia de Chile y quizá de América Latina de los últimos 100 años, lo vi entrando al despacho de La Moneda , donde mataron a Allende ”, sostuvo.

PAG16-17-CHILE-ELECTIO_opt.jpeg El mandatario habló durante su programa televisivo y apuntó también contra el gobierno de Gabriel Boric.

La advertencia de Maduro y el mensaje a la migración venezolana

El jefe del régimen venezolano endureció aún más su discurso al dirigirse directamente a Kast y a sus propuestas sobre migración. “Lo que sí me meto, es decirle a este señor, que usted podrá ser seguidor de Adolf Hitler y educado en los valores de Hitler, podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito”, lanzó.

En la misma línea, agregó: “Escúcheme bien, el que se mete con Venezuela, se seca y usted se puede secar aceleradamente señor Kast”, en una de las frases más duras de su intervención.

jose antonio kast (1) Maduro advirtió que Venezuela actuará ante cualquier medida que afecte a ciudadanos venezolanos en Chile. X: @joseantoniokast

Maduro también se refirió a la situación de los migrantes venezolanos en Chile y cuestionó el plazo anunciado por Kast para regularizar su situación. “A gente de bien, que trabaja en Chile, que produce, que aporta, diga que, si no los va a detener y les va a quitar el carro, la cuenta bancaria y los va a expulsar como que fueran delincuentes”, expresó.

El mandatario aseguró que la migración venezolana “tiene derechos” y sostuvo que “la Constitución chilena se los debe garantizar”. Además, hizo un llamado a los venezolanos que viven en Chile a “volver a la patria de las oportunidades” y a sumarse a la recuperación del país.

“Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos, en boletos gratis a toditos, lo haría mañana”, afirmó, y anunció que instruyó a las autoridades a implementar un “plan especial, de apoyo, respaldo jurídico, diplomático y logístico” para la comunidad venezolana en Chile y para quienes decidan regresar.