El CONICET lanza un nuevo streaming en el fondo del mar tras ganar el Martín Fierro de Oro

El viaje planeado por el organismo culminará en Puerto Madryn. La expedición se llamará “Vida en los extremos”.

Luego de obtener el Martín Fierro de Oro en los premios de streaming 2025, el CONICET volvió a ocupar un lugar central en la escena pública con el inicio de una nueva campaña científica en el Atlántico Sur . El reconocimiento funcionó como un impulso simbólico y social para retomar las transmisiones en vivo desde el fondo del mar , una experiencia que ya había captado la atención de miles de personas.

El galardón se entregó en una ceremonia que dejó una imagen histórica, donde el público coreó “ CONICET, CONICET ” en el Centro de Convenciones , mientras Luis Ventura destacó el impacto cultural y educativo del proyecto de divulgación científica.

La expedición, denominada “Vida en los extremos” , partió desde Buenos Aires y avanzó hacia regiones profundas del Mar Argentino , donde se desarrollan investigaciones en ambientes de oscuridad total y presión extrema.

La propuesta volvió a combinar producción científica de alto nivel con transmisión abierta , permitiendo que el público siguiera cada etapa en tiempo real.

Durante campañas anteriores, la audiencia acompañó exploraciones de cañones submarinos y dialogó directamente con investigadores, una modalidad inédita para la ciencia nacional que consolidó un vínculo directo entre conocimiento y sociedad.

Un equipo internacional y tecnología de última generación

La campaña comenzó el 14 de diciembre y constituyó la tercera travesía del buque Falkor (too) en aguas argentinas. El recorrido finalizará el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn, luego de varias semanas de trabajo intensivo en alta mar.

El equipo estuvo integrado por 25 especialistas, entre científicos argentinos y extranjeros, bajo la coordinación de la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del CONICET y docente de la UBA. Las tareas incluyeron al menos 15 inmersiones con un ROV de alta tecnología, diseñado para operar en condiciones extremas.

Cada descenso permitió recolectar sedimentos, fauna, agua y rocas, aportando información clave sobre ecosistemas poco explorados.

El misterio del fondo del mar

Los estudios se enfocaron en filtraciones de gas metano y en especies adaptadas a condiciones límites, con imágenes que prometieron mostrar escenas inéditas del fondo marino. La transmisión en vivo se realizó a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute, donde los espectadores pudieron enviar preguntas y recibir respuestas directas desde el barco.

Tras el impacto del premio y el interés social generado, la nueva expedición buscó repetir una experiencia que ya batió récords de audiencia y consolidó un modelo de divulgación que acercó la ciencia argentina a miles de hogares, esta vez con el cierre previsto en Puerto Madryn.