Escapadas all inclusive: 5 resorts premium para disfrutar en la región

Aquí, cinco opciones de resorts que cumplen con estos estándares para visitar en la Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y República Dominicana.

1- Los Pinos Resort & Spa Termal (Argentina)

los pinos.jpg

Elegido en distintos años por el sitio TripAdvisor como el mejor Hotel para "vacacionar en familia de Argentina", Los Pinos Resort & Spa Termal, se encuentra situado en el corazón de la ciudad de Termas de Rio Hondo, siendo un ícono en el hotelería termense, lo más parecido a un paraíso termal de aire y sol, con piscinas, instalaciones deportivas y espacios destinados al relax y confort (30000 m2).

Es el Resort ideal para vacacionar en familia, en donde cada integrante diseña su propia experiencia. Pinitos Club, es el espacio pensado para que los más chicos, guiados por profesores especializados, encuentren diversión mientras los grandes realizan sus actividades, y el espacio Semillitas Club fue creado para recibir a los pequeños de hasta 3 años.

Punto Teens es el lugar exclusivo para chicos de ocho años en adelante. Ahí tienen a su disposición juegos, computadoras, Xbox, metegol, mesa de ping pong y la música que más les gusta, para bailar o simplemente escucharla. Pero Punto Teens no es sólo un lugar, ya que el equipo de Recreación les propone distintas actividades y juegos, en la pileta o en cualquier otro sector del Hotel.

Pacífica es un lugar recientemente inaugurado, un nuevo espacio wellness que resume en su nombre el espíritu con el que fue ideado y diseñado en búsqueda de una experiencia de serenidad y placidez. Posee dos piscinas, un sector de spa con cuellos de cisne, cascadas y bubble ring, con una superficie recubierta en piedra natural.

2- Altos de Arapey Club de Golf & Hotel Termal (Uruguay)

Altos del Arapey - Piscinas exteriores (8).jpeg

A cinco horas en auto desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad uruguaya de Salto alberga a un hotel de lujo que invita a disfrutar una experiencia 100% all inclusive que incluye varias piscinas termales; una oferta gastronómica de primer nivel con cocina en vivo, actividades y servicios para toda la familia que cambian día a día, un campo de golf de 18 hoyos y spa, entre otras muchas propuestas.

Altos de Arapey Club de Golf & Hotel Termal es un resort cinco estrellas con 156 habitaciones -entre ellas 20 suites- distribuidas en cinco módulos. En 2011, inauguró su propio pozo termal: con 950 metros de profundidad, arroja 150 mil litros por hora, con temperaturas que llegan a 39 o 40 grados centígrados.

El hotel ofrece un Kids Club para que los padres puedan descansar mientras que los niños juegan bajo la supervisión del equipo de recreación. Talleres de pintura, bailes, disfraces, maquillaje, juegos de mesa, caminatas, alimentación de peces y tortugas de la laguna, pesca, futbolito y carreras, son algunas de las actividades y entretenimientos que se organizan.

También hay propuestas para la familia bajo la modalidad all inclusive: paseos en jeep, canoas, y a caballo, clases de golf para principiantes. En las piscinas: aquagym, aquavoley y aquabásquet. Al aire libre: esferodinamia, streching, campeonatos de fútbol, caminatas y bicicleteadas. Las salas de juego incluyen mesas de pingpong, metegol y pool. Hay sala Wii, sala PlayStation, Microcine, Biblioteca y Sala de lectura para mayores de 13 años.

Las actividades con cargo incluyen visitas a Olivares salteños y a Bodega Bertolini & Brogolio; paseos en bote en el Rio Arapey; pesca de dorado en el Rio Uruguay; visita a los Free Shops de la ciudad de Bella Unión y clases particulares de golf.

La propuesta gastronómica se disfruta con una sala de desayunos, un restaurante, un snack bar y wet bar en la piscina, todos con vista panorámica. El buffet cuenta con salad bar, especialidades frías y calientes (con opciones “light” y vegetarianas), postres y dulces, además de una mesa de excelentes productos panificados. Además, pone a disposición platos saludables sin gluten y/o lactosa haciendo que todos los huéspedes puedan disfrutar sin privarse de nada.

A su vez, hay cuatro estaciones de “show cooking”: pasta, especialidades a la plancha, parrilla y horno de pizza, lo que garantiza que los huéspedes puedan elegir un menú variado durante su estadía. ¿La selección de bebidas? Refrescos, cócteles, cervezas y vinos nacionales, pero el highlight es el agua termal helada.

Altos del Arapey ofrece seis piscinas de agua termal, abiertas y comunicadas entre sí, un gran jacuzzi y un "wet bar", ubicados en un jardín con vistas a lagunas y al río Arapey. Además, hay una gran pileta cerrada "in-out" y una pensada para niños. Durante el verano, el agua de una de las exteriores es enfriada para comodidad de los visitantes.

El campo de golf de 18 hoyos -par 73 para caballeros y 72 para damas- fue diseñado por Ernesto Llovet y ocupa un área de 60 hectáreas. Completan la propuesta un Spa con un variado menú de tratamientos, con sesiones de estética facial y corporal, reflexología, masajes de relax y descontracturantes con fisioterapeuta; gimnasio con aparatos de última generación, sauna, área de duchas, dos jacuzzis, sala de relax, y seis cabinas de masajes para tratamientos de salud y cosmetológicos.

3- Japaratinga Lounge Resort (Brasil)

japaratinga-portada-2.jpg

En el corazón de la Costa dos Corais, a 20 minutos de Maragogi y a 2 horas del aeropuerto de Maceió, se encuentra este maravilloso hotel. En un litoral de playas casi desiertas, aguas claras, tranquilas y arenas blancas rodeadas de cocoteros, aparece Japaratinga, un paraíso natural casi intacto. Playas paradisíacas, arrecifes de coral, piscinas naturales y una naturaleza exuberante son imágenes comunes en Japaratinga.

Este Resort inaugurado en 2019, no ofrece un servicio de All Inclusive tradicional sino que hace hincapié en su servicio de All Inclusive Premium. Este servicio incluye platos elaborados por chefs locales con productos de alta calidad y una variedad muy amplia al paladar.

Japaratinga Lounge Resort ofrece cervezas de variadas marcas en botella, baños provistos con amenities, heladeras de autoservicio distribuidas por todo el complejo, cafetera con cápsulas en sus habitaciones, entre otros detalles.

A pesar de ser bastante nuevo, el mega desarrollo de más de 87 mil metros cuadrados, viene ganando reconocimiento del mercado y del público, como uno de los hoteles mejor evaluados del segmento en Brasil.

4- The Singular Patagonia Hotel (Chile)

THE SINGULAR-PATAGONIA.-FOTO-SELCIONADA-006.jpg

El The Singular Patagonia Hotel ofrece alojamiento de lujo en Puerto Bories, a 10 minutos en coche de Puerto Natales, con los impresionantes fiordos patagónicos de Última Esperanza y la cordillera de los Andes como telón de fondo.

Las habitaciones son amplias y elegantes. Cuentan con ventanales de 6 metros de ancho con vistas panorámicas y disponen de baño privado con bañera y ducha independientes, así como escritorio grande executive, zona de estar, minibar, TV por cable y caja fuerte.

El hotel alberga el restaurante The Singular, que propone platos tradicionales de la Patagonia, incluyendo cordero de Magallanes y cangrejo rojo real. El Asador, de ambiente más informal, también ofrece una variedad de carnes de la región a la brasa. En el bar del establecimiento se preparan cócteles y otras bebidas.

El The Singular Patagonia Hotel tiene piscina cubierta, sauna, bañera de hidromasaje y una pileta de temporada al aire libre. En el spa y centro de bienestar del establecimiento se realizan diversos tratamientos de belleza y relajación. Asimismo, en el recinto hay un museo de motores victorianos, una capilla y un parque infantil.

Con cargo, es posible realizar desde expediciones a los glaciares cercanos, cabalgatas a reservas privadas, caminatas hasta un tour al histórico Puerto Natales.

5- Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (República Dominicana)

Family Pools.jpg

RDC Hotels es una compañía de fuertes raíces tradicionales desde su concepción, en sus comienzos fue el pionero que introdujo el concepto de todo incluido a México hace ya 30 años. Asimismo, es la marca que dio vida a los primeros Hoteles Hard Rock bajo el concepto all inclusive y campos de Golf Hard Rock.

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, cuenta con 1.882 habitaciones, 13 piscinas, 9 restaurantes de especialidad con gastronomía de clase mundial y su imponente casino fundido con el rock proporciona la diversión ideal para unas vacaciones inolvidables.

Dentro de las atracciones favoritas se encuentra el Parque Acuático temático, que cuenta con 26 toboganes de primera clase rodeados de exuberantes jardines tropicales. El paraíso perfecto donde niños y adultos por igual pueden divertirse, disfrutar de emociones salvajes y experiencias increíbles. Además, el Kids Club cuenta con todas las comodidades de un resort todo incluido de lujo, con diversión y con actividades programadas para los más chicos a lo largo de la semana, para hacer una experiencia vacacional que a los padres les encantará y los niños nunca olvidarán.

Todas las actividades, como The Music Lab, Escapology, Bowling, e incluso un Spa con terapia sonora están ligados a una experiencia musical desarrollada para tener las mejores vacaciones en familia, con amigos o en pareja.

En cuanto a gastronomía, además de contar bares que ofrecen coctelería de autor y tragos de especialidad, la cadena es famosa por la amplia oferta de platos de las distintas regiones del mundo y de México propiamente. Recientemente se anunció la apertura de nuevos restaurantes en este complejo; The Split, Stacked y Casa Verde. Además de remodelaciones en Los Gallos.

Los turistas pueden encontrar en el hotel toda clase de objetos y artículos legendarios de las estrellas del rock, y probablemente toparse con algún famoso del ámbito mundial o local mientras participa en uno de los múltiples eventos que se llevan a cabo. Una experiencia en primera persona para transportarse a los grandes momentos de las estrellas de la canción, algunas de las que ya pasaron a la historia y otras que todavía suben al escenario.

Actividades para niños, clubes para adultos, gastronomía para todos los gustos, bienestar personal en los gym, spa y salones de belleza, todo desde el espíritu de la música que solo esta cadena calificada en The Best Hotels of the World puede brindar.