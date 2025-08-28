Las canas son uno de los signos más visibles con el paso del tiempo, y muchas personas se sienten incómodas al verlas aparecer. Se generan cuando los melanocitos, las células responsables de producir melanina, reducen su actividad o dejan de funcionar por completo. Aunque la tintura es la opción más común para cubrirlas, existen alternativas naturales para combatirlas.
Cómo combatir las canas de manera natural y mejorar la salud del cabello
Este remedio natural puede ayudar a retrasar la aparición de canas, aportar brillo y mejorar la salud general del cabello.
-
Pablo Grillo: desde que lo hirió el proyectil de gas lacrimógeno hasta su nueva internación, la cronología de su lucha por recuperarse
-
La salud de Bruce Willis: la dura decisión que tomó su familia
El vinagre de manzana se emplea tradicionalmente para tratar las canas debido a sus propiedades ácidas y su capacidad de equilibrar el pH del cuero cabelludo. Se le atribuye el potencial de limpiar residuos de productos, aportar brillo y ayudar a cerrar la cutícula del cabello, haciendo que las canas se vean menos opacas y más suaves.
Beneficios del vinagre de manzana en el pelo con canas
Estos son los beneficios que el vinagre de manzana tiene para las canas:
- Elimina residuos que opacan el color.
- Aporta brillo y mejora la textura.
- Favorece el equilibrio del pH del cuero cabelludo.
- Puede disminuir la apariencia amarillenta o apagada de las canas.
Para usarlo de manera segura, primero se debe preparar la mezcla: diluir una parte de vinagre de manzana en dos o tres partes de agua. Lavar el cabello con un shampoo suave antes de aplicarla. Verter la mezcla sobre el cabello limpio y húmedo, masajeando suavemente el cuero cabelludo y el largo del cabello con movimientos circulares. Dejar actuar entre 3 y 5 minutos y luego enjuagar con abundante agua tibia.
Este procedimiento puede repetirse una o dos veces por semana según la tolerancia del cuero cabelludo y el efecto deseado. Es importante realizar una prueba de alergia antes de aplicarlo de manera general y suspender su uso ante irritaciones o resequedad.
Precauciones y recomendaciones
El vinagre de manzana no sustituye tratamientos médicos ni revierte el encanecimiento definitivo. Además de ayudar a retrasar su aparición, ofrece múltiples beneficios para la salud del cabello, como mejorar la textura y el brillo de los mechones con canas.
Dejá tu comentario