Cómo es la terraza de San Telmo que ofrece cocina porteña al fuego en un entorno único

Con una imponente estructura vidriada, única en la ciudad, La Terraza de La Carbonera se presenta en la escena de San Telmo como una “terraza secreta” donde historia, arquitectura y cocina porteña se combinan en una experiencia abierta, luminosa y auténtica.

Inaugurada el pasado 8 de julio, La Terraza de La Carbonera se suma a la escena gastronómica de Buenos Aires como uno de los espacios más singulares del barrio de San Telmo. Ubicada en el último piso de un edificio con más de un siglo de historia —que funcionó en distintas épocas como depósito de carbón, almacén barrial y teatro independiente—, la apertura recupera la esencia patrimonial del lugar y la resignifica con una mirada contemporánea, combinando cultura, cocina y arquitectura en un entorno único.

El sello distintivo es su estructura vidriada, única en la ciudad , con techo y paredes transparentes que llenan de luz natural cada rincón y regalan vistas privilegiadas al casco histórico. El interior equilibra lo cálido y lo actual con mesas de madera sobre bases de hierro forjado, sillas tapizadas en pana bordó, una barra visible y cocina abierta que permite a los comensales seguir de cerca la dinámica del equipo. La terraza al aire libre, con minibarras y taburetes blancos, completa la experiencia con un clima relajado a cielo abierto .

La propuesta gastronómica recorre el día de principio a fin: desde desayunos y meriendas con panadería y pastelería casera, hasta almuerzos de estación, cenas al fuego y el imperdible ritual de la hora del vermut. Su carta fusiona tradición porteña con técnica contemporánea, con productos de estación seleccionados de proveedores locales y federales.

El fuego es el gran protagonista y se expresa en múltiples técnicas —brasa, rescoldo, chapa y horno a leña— que definen la identidad de cada plato. Entre las opciones principales destacan la arañita al horno de leña con papines rotos, el cordero braseado con polenta cremosa y la caldereta de pesca del día. Los Platitos Carboneros amplían la oferta con alternativas como las anchoas de Mar del Plata con pickles de apionabo, las empanadas de langostinos con queso fresco y puerros, o la provoleta con paté de morrones y nuez. Para un formato más informal, el menú suma sándwiches como el Club Sandwich de vitello, la pita de gírgolas o el tradicional choripán.

En el apartado de los dulces, la carta se luce con postres que reinventan clásicos: flan casero de leche ahumada, cremoso de chocolate con mousse de banana y una pavlova con curd de limón y frutas frescas.

La Terraza de la Carbonera - platos (13)

Además, La Terraza de La Carbonera se proyecta como espacio cultural y de encuentro, ideal para celebraciones privadas y eventos, con un servicio de catering que también puede trasladar la impronta del restaurante a otros escenarios.

Desde su apertura, La Terraza de La Carbonera se consolida como un lugar donde historia, arquitectura y sabor se combinan para ofrecer una experiencia luminosa, auténtica y profundamente porteña.