El rincón de Buenos Aires que todos recomiendan para una escapada de fin de semana

A pocos kilómetros de la Capital existe un destino tranquilo, con agua, aire libre y paisajes ideales para cortar un poco con la rutina.

Lleno de naturaleza y fauna única, este lugar es el destino perfecto para una escapada tranquila.

A menos de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño pueblo que es perfecto para quienes buscan naturaleza, silencio y actividades al aire libre para toda la familia. Con calles arboladas y vistas únicas hacia la laguna, este lugar se convirtió en una alternativa cada vez más elegida para cortar con la rutina.

Para quienes son fanáticos de los espacios verdes, el atractivo principal de este destino se encuentra junto al agua. Ahí, los visitantes de distintas edades pueden descansar, compartir un picnic, caminar junto a la costa o pasar varias horas de pesca recreativa.

Villa Logüercio se encuentra en el partido de Lobos, sobre la margen norte de la famosa Laguna de Lobos . La localidad queda a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad cabecera, cuenta con pocas construcciones y mucho espacio verde para descansar en tranquilidad.

El paraje forma parte del circuito de pueblos turísticos bonaerenses desde fines de la década del 2000 y se volvió notorio gracias a sus paisajes naturales y a las distintas propuestas de turismo rural. La laguna, que ocupa 800 hectáreas, funciona como uno de los grandes puntos de encuentro de la región.

La historia de la zona también está relacionada al ferrocarril y a la actividad pesquera, durante décadas, el movimiento ferroviario impulsó el crecimiento de hospedajes, recreos y clubes náuticos. Uno de los espacios más conocidos es el Club de Pesca Lobos, inaugurado en 1945, que tuvo un papel fundamental en el desarrollo turístico local.

Antes de la expansión urbana, estas tierras estuvieron habitadas por comunidades querandíes, pero con el paso del tiempo, el área se transformó en un destino elegido por familias, pescadores y visitantes que prefieren vacacionar en ambientes naturales antes que en grandes ciudades con mucho movimiento. Al estar tan cerca de la laguna, se puede disfrutar la presencia de aves y fauna típica de humedales, como garzas, patos, reptiles y pequeños mamíferos.

Viaje escapada mujer naturaleza Con su combinación de agua, tranquilidad y aire libre, Villa Logüercio es un paraíso escondido. Magnific

Qué se puede hacer en Villa Logüercio

Uno de los planes más habituales consiste en recorrer la costanera, cuyo paseo bordea la laguna y ofrece espacios ideales para pasar la tarde tomando mate sobre reposeras y compartiendo comida para disfrutar del paisaje durante varias horas. La pesca deportiva también es una de las actividades más comunes del lugar, con el pejerrey como la especie más buscada.

De todas formas, existen regulaciones específicas en determinados meses del año, por ejemplo, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre rige una veda parcial y la actividad queda habilitada únicamente durante sábados, domingos y feriados, con un límite de 15 piezas por persona.

Las propuestas náuticas cuentan con kayaks y pequeños botes para disfrutar de paseos recreativos en los días con poco viento. Para quienes quieren probar, las mañanas y las últimas horas de la tarde suelen ser los momentos más recomendados para ingresar al agua.

Quienes prefieren hacer caminatas tranquilas tienen senderos rodeados de juncos, pastizales y vegetación típica de humedal. Algunos recorridos conducen hacia el arroyo Las Garzas, una de las mejores zonas para observar aves acuáticas y distintas especies autóctonas.

Escapada relax relajar invierno viaje Villa Logüercio se mantiene como una de las escapadas más recomendadas para quienes desean desconectarse durante un fin de semana, sin alejarse demasiado de Buenos Aires. Magnific

Cómo ir hasta Villa Logüercio

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo consiste en tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista a Cañuelas y luego seguir por la Ruta Nacional 205 hasta el kilómetro 111,5. Desde ahí, un tramo pavimentado conecta con la laguna y con la entrada a Villa Logüercio.

El viaje en auto demanda dos horas, según el tránsito y el punto de partida, por lo que muchas familias eligen salir temprano por la mañana y regresar el mismo día. También se puede ir en transporte público desde Plaza Once en el Tren Sarmiento con combinación en Merlo hacia Lobos. Otra de las opciones más elegidas es con micros de larga distancia y minibuses que unen CABA con la ciudad bonaerense. Una vez en Lobos, taxis y remises permiten completar el trayecto final hasta la laguna.