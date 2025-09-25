Seis opciones de restaurantes para desayunar rico y abundante

Existen varios motivos para desayunar fuera de casa. Para salir de la cotidianidad, disfrutar del día y aprovechar a ingerir un menú mas amplio. A continuación, seis sitios donde además de restaurante, brindan la opción de desayunos .

Áncora , el nuevo restaurante de Puerto Retiro , no solo se luce con su carta de almuerzos, cenas y meriendas de impronta rioplatense, sino que también ofrece una selección de desayunos pensados para quienes comienzan el día temprano en la zona o aprovechan la comodidad de los apartamentos con servicios del Almarena Meliá .

Su propuesta matinal, sencilla pero cuidada, combina clásicos porteños con un toque casero: medialunas artesanales que pueden pedirse solas o rellenas con jamón y queso; tostados de jamón, queso y tomate o en versión más dulce , con mermelada casera acompañada de queso crema o manteca. A estas opciones se suma un infaltable de los desayunos saludables: yogur casero servido con granola, frutas de estación y un hilo de miel . Para completar, la sección de cafetería ofrece opciones clásicas como el expresso, expresso doble, ristretto, americano, Flat White y Machiato .

Todos los días, desde las 8am, las mañanas en Rotisería Mishiguene tienen un aire especial: entre aromas de pan recién horneado y café de especialidad , la propuesta de desayunos invita a vivir un ritual que combina lo mejor de la tradición judía con guiños modernos y toques de creatividad.

Rotisería Mishiguene - Roll de canela Dirección: Arcos 1521, Belgrano.

La carta de este local de Belgrano creado por el chef Tomás Kalika ofrece desde clásicos como rolls de canela, medialunas y croissants, simples, rellenas de dulce de leche o con pastrón y queso gruyere, hasta opciones más frescas y saludables, como yogurt con frutas de estación o tostadas de masa madre con palta, tomate y huevo. Los bagels, emblema de la panadería judía, llegan en versiones con queso crema, huevos revueltos o con lox de trucha ahumada.

Rotisería Mishiguene - Bagel con lox de trucha 2 (1) Bagel en ROTISERÍA MISHIGUENE.

Todo se sirve con bebidas pensadas para distintos paladares y momentos del día: café de especialidad con granos de Brasil, en versiones clásicas como americano, lágrima y cortado, y en especiales, como masagrán; jugos y batidos, de banana, frutilla y piña o de coco con frutilla y lima; y bebidas tradicionales, como agua, gaseosas y kombucha. En un ambiente descontracturado pero cuidado, cada desayuno se transforma en una experiencia que combina hospitalidad, tradición y calidez hogareña.

CIRO

En sus locales de Palermo y Puerto Madero, comenzar el día en Ciro es una invitación a detener el tiempo y dejarse llevar por una experiencia tan abundante como reconfortante, donde el mismo espíritu italiano que caracteriza a toda su propuesta gastronómica también se luce en sus opciones para el desayuno: desde sfogliatella rellena con pastelera recién salida del horno y crujientes cannolis hasta cornettos clásicos y rellenos (con huevos revueltos, jamón cocido y queso).

Ciro - Café con cornetto relleno con nutella y frutas Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

A eso se suman opciones más ligeras, como yogurt natural con granola, waffles proteicos de avena y chía con mantequilla de maní, frutos rojos y miel orgánica, pancakes energéticos de harina de almendra y avena, y diferentes alternativas 100% keto, como avocado toast, egg bites con jamón cocido y queso port salud y scon de queso hecho con manteca orgánica y leche descremada. Y para quienes son team salado, cuentan con tostados de pan ciabatta y de panini con diferentes variedades de quesos y palta.

Ciro - Avocado toast keto Opciones keto de CIRO.

El café de especialidad, preparado con granos 100% arábica de Brasil y servido siempre con un mini brownie, es una opción ideal para acompañar estas alternativas, al igual que su amplia selección de tés de Timeless Tea, limonadas, licuados y smoothies.

ALO´S BISTRO y ALO´S BOUTIQUE

En el barrio de La Horqueta, San Isidro, se encuentra Alo’s, el bistró del chef Alejandro Féraud que se distingue por su cocina de autor y el uso de productos de estación de la más alta calidad. Su propuesta combina carnes de caza, pescados frescos, pastas elaboradas a mano y vegetales de temporada en platos que reflejan creatividad y vanguardia. A su lado, Alo’s Boutique funciona como un espacio complementario dedicado a la panadería y pastelería artesanal, con una carta que varía semana a semana y ofrece desde panificados amasados cada día hasta tortas que llevan la impronta de la chef patisserie Yamila Di Rienzo.

A la hora del desayuno, Alo’s Bistró propone opciones que van desde los clásicos hasta combinaciones más contemporáneas: tostado de jamón y queso, tostones de palta con queso y tajín, huevos revueltos, granola con yogurt y frutas de estación, tostadas con mermelada y queso, medialunas o croissants rellenos de jamón y queso.

Alo´s Boutique - Desayuno Dirección: Blanco Encalada 2110 y Blanco Encalada 2120, San Isidro.

Todo puede disfrutarse acompañado de café espresso o jugos naturales en un ambiente relajado y luminoso. Por su parte, Alo’s Boutique invita a acompañar el café o el té con piezas de pastelería elaboradas artesanalmente, como croissants, alfajores de maicena, budines, muffins o tortas en porción. Allí conviven clásicos como el rogel o la carrot cake con creaciones más originales como la tarta de mousse de chocolate y naranja, el financier de pistacho con crema de limón y granada, o el topi caramel con frutos secos, chocolate amargo y sal ahumada. Tanto el bistró como la boutique abren desde la mañana, lo que convierte a Alo’s en un punto de encuentro ideal para desayunar en San Isidro y comenzar el día con una propuesta artesanal, fresca y de alta calidad.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

En lo más alto de un edificio centenario de San Telmo, La Terraza de La Carbonera se posiciona como un espacio único en la ciudad: una estructura vidriada que llena cada rincón de luz natural y ofrece vistas abiertas del barrio. En este entorno luminoso y acogedor, los desayunos y meriendas se convierten en un plan imperdible.

La propuesta incluye opciones clásicas como medialunas de manteca o grasa, tostadas de pan integral o de masa madre con dulce casero, y el infaltable tostado de jamón natural y queso Danbo, junto a alternativas más frescas como el tostón integral con palta, huevos revueltos y yogurt o el revuelto Carbonero con panceta crujiente, palta y cherries confitados. Para los más golosos, proponen opciones como la tarta de manzana, las tortitas chocolatosa, cookies de chocolate o chipás recién horneados.

La Terraza de la Carbonera - platos (1) Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

Todo puede maridarse con cafés elaborados con blend arábico de Café Paraná, desde el espresso hasta el capuccino con canela y chocolate, además de submarinos, tés e infusiones. Jugos naturales, limonadas y pomeladas completan la experiencia.

GONTRAN CHERRIER

Además de contar con clásicos de la panadería y pastelería parisina y con platos para almorzar o cenar temprano (pizzas, ensaladas y platos de impronta francesa), en Gontran Cherrier se puede comenzar el día con exquisitos desayunos.

Gontran Cherrier 3 Direcciones: Presidente Roberto M. Ortiz 1815 en Recoleta, Malabia 1805 en Palermo, Zabala 1901 en Belgrano, Av. Córdoba 946 (1° piso de la Alianza Francesa) y Av. Congreso 1701 en Núñez.

Ofrecen opciones armadas para quienes buscan comodidad, como el desayuno Parisien, que incluye café o té, jugo de naranja exprimido, pain au chocolat y croissant; el Le Classique, con café o té, jugo de naranja exprimido, tostadas, queso crema y mermelada, o el Végétarien (café o té, jugo de naranja exprimido, leche de almendras, granola y frutas frescas de estación). También brindan la posibilidad de disfrutar de sus delicias individuales, desde croissants hasta panes especiales en un ambiente que evoca el encanto parisino.