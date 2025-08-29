Consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas nuevo: de qué electrodoméstico se trata







Según el ENRE, existe una brecha de consumo que depende de la eficiencia energética. un lavarropas eficiente clase A promedia 0,5 kWh por ciclo completo.

Un lavarropas eficiente clase A promedia 0,5 kWh por ciclo completo.

En las casas argentinas, hay electrodomésticos que disparan la electricidad sin que muchos lo adviertan. El caso más claro es el del aire acondicionado viejo, que consume hasta cuatro veces más energía que un lavarropas moderno de bajo consumo.



Según el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), la brecha de consumo depende de la eficiencia energética. Un equipo de aire acondicionado fabricado hace más de 15 años puede demandar entre 1,5 y 2,5 kWh por hora de uso, mientras un lavarropas eficiente clase A promedia 0,5 kWh por ciclo completo, aun utilizando agua caliente.

El aire acondicionado viejo: el electrodoméstico que consume más que un lavarropas moderno Esa diferencia implica que, en pocas horas, el aire consume lo mismo que varios lavados consecutivos. Además, los motores y compresores antiguos no cuentan con la tecnología inverter, que regula la potencia según la temperatura. Al trabajar siempre a carga máxima, multiplican el gasto y elevan la factura de energía eléctrica.

Aire acondicionado viejo : 1,5-2,5 kWh por hora.

: 1,5-2,5 kWh por hora. Lavarropas eficiente : 0,4-0,6 kWh por ciclo.

: 0,4-0,6 kWh por ciclo. Relación: un aire de 10 años puede gastar hasta 4 veces más electricidad que un lavarropas nuevo en funcionamiento.

En valores anuales, mantener un equipo antiguo puede elevar el consumo eléctrico en más de 300 kWh adicionales, cifra que representa un fuerte impacto económico. Cómo reducir el consumo y evitar riesgos Reemplazo por equipos eficientes : los aires inverter clase A+++ reducen el gasto hasta en un 40 %.

: los aires inverter clase A+++ reducen el gasto hasta en un 40 %. Mantenimiento periódico : limpiar filtros y verificar gas refrigerante mejora el rendimiento.

: limpiar filtros y verificar gas refrigerante mejora el rendimiento. Uso responsable : programar temperaturas entre 24 y 26 °C y aprovechar ventilación natural.

: programar temperaturas entre 24 y 26 °C y aprovechar ventilación natural. Instalación segura: conexión directa, térmica adecuada y evitar sobrecargas para disminuir riesgos de incendios eléctricos.