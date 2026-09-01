Cortes de carne poco habituales: parrillas para descubrir nuevos sabores

Para quienes buscan salir de los cortes clásicos, las parrillas ofrecen cada vez más alternativas para descubrir nuevos sabores . Distintos restaurantes incorporan opciones menos habituales a sus cartas y las presentan con preparaciones que destacan sus diferentes texturas y características.

En Brava , el recorrido por la carne argentina también se traduce en la posibilidad de descubrir cortes menos habituales y piezas que se salen de los clásicos de la parrilla, trabajadas con distintas razas, maduraciones y técnicas de cocción. La carta de este nuevo restaurante de Belgrano incluye opciones como flat iron, Denver, picaña, chuletones de vaca vieja Angus y Hereford, tomahawk, pulpón de vacío y el Osobuco Pie de Rey, una pieza pensada para compartir.

A esta selección se suman alternativas como ojo de bife Angus y Wagyu, y T-Bone, que permiten comparar perfiles según el origen y la raza. En cada caso, el restaurante pone el foco en cómo el fuego, la maduración Wet Age o Dry Age y la técnica elegida transforman la textura y el sabor, desde las brasas y la chapa hasta el ahumador, el gancho y el horno de barro. La propuesta invita así a salir de los cortes más conocidos y explorar otras partes del animal desde una mirada gastronómica que combina trazabilidad, producto y experimentación.

Desde 1998, Estilo Campo se consolidó en Puerto Madero como restaurante y parrilla de referencia para quienes buscan carnes argentinas de calidad, con una propuesta que combina cortes tradicionales con piezas menos habituales, cuidadosamente seleccionadas bajo un riguroso control de calidad.

Entre ellas se destacan el bife de costilla Tomahawk, un corte de gran tamaño y presentación imponente que conserva el hueso largo de la costilla, y el T-Bone Steak, que reúne en una misma pieza dos texturas y sabores diferentes gracias al hueso en forma de T que separa el lomo del bife de chorizo. Ambos se preparan a la parrilla, alimentada exclusivamente con carbón, para lograr una cocción pareja y una marcada impronta ahumada.

La propuesta también incorpora preparaciones en el asador, alimentado con espinillo y quebracho: el lechón, disponible los viernes y sábados por la noche y los domingos al mediodía, y el cordero patagónico, que llega a la mesa con el carácter y la profundidad de sabor propios de una cocción lenta a las brasas.

PICAÑA EN LA DORITA

Entre los cortes menos habituales que pueden encontrarse en la carta de La Dorita se destaca la picaña, también conocida como tapa de cuadril, una pieza triangular que se caracteriza por su capa externa de grasa, responsable de buena parte de su sabor y jugosidad. Cocinada a la leña de quebracho, la carne desarrolla una superficie dorada mientras conserva el interior tierno y húmedo, con un sabor más intenso que otros cortes tradicionales. La grasa se funde durante la cocción y aporta aroma y profundidad, por lo que se trata de una pieza que no necesita demasiados condimentos para destacarse.

Direcciones: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.

Se puede acompañar con las clásicas papas fritas, puré o ensaladas de la casa, además de otras guarniciones de la carta. La propuesta de La Dorita se completa con achuras, empanadas, pastas caseras y platos de cocina argentina, junto con una selección de vinos de distintas bodegas. Con 25 años de trayectoria, la parrilla continúa apostando por cortes de novillo pesado y una cocina basada en el producto.

CEJA DE OJO DE BIFE EN MAGO

En Mago, la parrilla de mercado de Belgrano donde el fuego marca el ritmo, las carnes son protagonistas absolutas. Trabajan con cortes de alta calidad, preparados siempre a la parrilla, combinando clásicos porteños con opciones más premium que no suelen verse en todas las cartas.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

Entre ellas destaca la ceja de ojo de bife, un corte jugoso y tierno que se obtiene de la parte superior del bife y se caracteriza por su sabor profundo y su textura marmolada, y el Tbone, ideal para compartir, que reúne en una misma pieza la potencia del bife ancho y la suavidad del lomo, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y ternura. La experiencia se completa con una carta de vinos que vale la pena explorar, seleccionada por la sommelier Marcela Rienzo, con etiquetas de todas las regiones del país especialmente elegidas para realzar cada corte y cada momento alrededor del fuego.

ARAÑITA Y MARUCHA EN KANKA COCINA

En KANKA Cocina, el desposte funciona como punto de partida para descubrir cortes de carne poco habituales. La cocinera Mariana Hernández y el carnicero Hernán Méndez, responsable de PIAF (Proveeduría Integral de Alimentos Frescos), trabajan juntos en la selección de las piezas y en la cocción indicada para cada una. La parrilla incluye ceja de bife; tomahawk, reconocido por el hueso largo de la costilla, y arañita, un churrasco pequeño, jugoso y de mordida delicada. También aparece la marucha, de trama magra, marinada en oliva y romero, y el corte del carnicero, extraído entre las costillas que cubren el lomo alto y difícil de encontrar en otras cartas.

Dirección: Av. Dorrego 1681, Palermo.

El recorrido continúa con una picaña vacuna para dos, cocida a las brasas y acompañada con puré de papas, y un ojo de bife de 400 gramos madurado en frío durante al menos 40 días, condimentado únicamente con sal y pimienta. Las carnes pasan por un fuego alimentado con quebracho colorado y espinillo, en una propuesta que amplía el repertorio de la parrilla argentina a partir del conocimiento de la anatomía del animal, el producto y la técnica.

MUSTANG STEAK Y PORTERHOUSE EN VILLEGAS RESTO

En Villegas Resto, entre las opciones menos habituales de su propuesta parrillera se encuentra el tomahawk, un corte de gran tamaño que se presenta con el hueso largo de la costilla, una característica que además de darle una presentación llamativa aporta sabor durante la cocción. La pieza se prepara a las brasas y está pensada para compartir, con una textura tierna y una presencia más contundente que los cortes tradicionales de la parrilla.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

Forma parte de una carta que combina clásicos como ojo de bife, vacío y asado de tira con alternativas menos frecuentes como mustang steak, asado americano, entraña de lomo, bife de picaña, hookipa beef, porterhouse y aloha. Ubicado en Puerto Madero, Villegas Resto trabaja con carnes de novillo y animales jóvenes seleccionados bajo criterios de origen y trazabilidad. La propuesta se completa con guarniciones, entradas, pastas caseras y una carta de vinos con alrededor de 300 etiquetas.