Anticipó a la IA en el 2011, se hizo millonario con 17 años y desapareció: quién es Nick D'Aloisio

Mucho antes de que los asistentes con inteligencia artificial pudieran resumir artículos en cuestión de segundos, un adolescente británico ya intentaba resolver ese mismo problema desde un iPhone. Su idea era muy fácil e implicaba tomar grandes cantidades de información y reducirlas automáticamente a los puntos esenciales.

Ese joven era Nick D'Aloisio , quien pasó de programar una aplicación en su adolescencia a convertirse en uno de los nombres más comentados de Silicon Valley. Con tan solo 17 años , consiguió vender su proyecto a Yahoo en una operación millonaria y, poco después, se alejó de la exposición.

En 2011, D'Aloisio tenía 16 años y consideraba que buscar información en internet podía ser lento y poco práctico. A partir de esa idea desarrolló Trimit , una aplicación diseñada para resumir automáticamente textos, artículos, correos electrónicos y publicaciones. El funcionamiento era simple, ya que el usuario copiaba un contenido, lo pegaba dentro de la app y elegía cuánto debía ocupar el resultado final, con opciones de 140, 500 o 1.000 caracteres .

Detrás de esa función había un motor semántico programado por el propio adolescente. La herramienta analizaba el contenido, identificaba información importante y generaba una versión más corta, algo que se ve muy seguido en los sistemas actuales de inteligencia artificial pero poco común para una aplicación móvil de aquella época.

Trimit consiguió ingresar al top 10 de la App Store británica y llamó la atención de inversores. Entre quienes apoyaron el proyecto aparecieron figuras como Ashton Kutcher, Yoko Ono, Stephen Fry y el empresario Li Ka-Shing. D'Aloisio decidió después reconstruir el producto y lanzó Summly , una versión más avanzada que incorporaba procesamiento de lenguaje natural para identificar las ideas principales de una noticia y condensarlas en pequeños fragmentos.

Con 17 años, este chico hizo historia. Gentileza - Rick Pushinsky

Una venta de millones y la desaparición del joven del foco público

El gran momento llegó en marzo de 2013, cuando Yahoo compró Summly por u$s30 millones. D'Aloisio tenía 17 años y todavía estaba terminando el colegio. La operación no significó que los u$s30 millones fueran directamente a su patrimonio personal, ya que el proyecto contaba con inversores, pero convirtió al adolescente en uno de los emprendedores tecnológicos más jóvenes en protagonizar una adquisición de esa magnitud.

Yahoo buscaba utilizar la tecnología para reforzar sus productos móviles y de noticias. Summly dejó de existir como aplicación independiente y parte de sus funciones fueron incorporadas al ecosistema de la compañía. D'Aloisio se mudó a San Francisco y empezó a trabajar como Product Manager de Yahoo, inicialmente a tiempo parcial mientras completaba sus estudios.

Con el paso de los años dejó de ocupar el centro de atención mediática que había acompañado el éxito de Summly. Siguió su formación en Filosofía y Ciencias de la Computación en Oxford y desarrolló proyectos tecnológicos, aunque con una exposición mucho menor. Entre ellos apareció Sphere Knowledge, una nueva startup que años más tarde fue adquirida por Twitter en 2021.