Día de la Pizza con Queso: las mejores opciones para probar en Buenos Aires

Una guía con pizzerías porteñas que ofrecen distintas variedades, desde las más clásicas hasta propuestas originales para disfrutar en esta fecha especial.

El Día de la Pizza con Queso es una buena oportunidad para recorrer Buenos Aires y conocer algunas de las propuestas que ofrecen las pizzerías de la ciudad. Desde recetas tradicionales hasta combinaciones más innovadoras, hay alternativas para todos los gustos y distintas formas de disfrutar uno de los platos favoritos de los argentinos.

Durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, Café Mulé tendrá dos pizzas fuera de carta para celebrar el Día de la Pizza con Queso: Pepperoni y Cuatro Quesos, disponibles únicamente durante ese fin de semana. La segunda pone el foco justamente en la variedad de quesos y propone una alternativa para quienes buscan ir más allá de la clásica mozzarella.

La propuesta se podrá disfrutar durante sábado y domingo en los espacios de Café Mulé, frente a la laguna de Chascomús, y acompañar con alguna de las opciones de su carta líquida. Para una combinación clásica, la pizza puede ir junto a una cerveza, mientras que quienes prefieran una alternativa más fresca pueden elegir entre limonadas, jugos o aperitivos.

Para el Día de la Pizza con Queso, Casa Bellucci prepara una acción que tendrá como protagonista a uno de los clásicos porteños. El sábado 5 de septiembre, durante todo el servicio, cada comensal que llegue al restaurante de Parque Chacabuco recibirá una porción de pizza de mozzarella de cortesía. La fecha también permite recorrer otras variedades de una carta desarrollada por Javier Labaké, maestro pizzero y exdirector de la escuela de APYCE, donde las masas pasan por un proceso de fermentación lenta en frío que puede alcanzar las 60 horas de maduración.

Entre las opciones aparece la fugazza con queso, una de las expresiones tradicionales de la pizza porteña, ideal para acompañar con una copa de moscato y recuperar una combinación histórica de las pizzerías de Buenos Aires. Casa Bellucci completa su identidad con pastas artesanales, platitos y una particularidad: es la única moscatería registrada del país.

NAPOLETANA EN FELICE

En Felice, la pizzería de Sebastián “Coco” Carreño en Las Cañitas, la carta reúne distintas variedades de pizza en las que los quesos cumplen un papel central. La 4 Formaggi combina queso de cabra, provola ahumada, Fior di Latte y Sbrinz, mientras que la Portobello y Provola incorpora provoleta ahumada, Fior di Latte y puerro.

Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

Entre las opciones con ingredientes italianos, la Mortadella lleva stracciatella, Fior di Latte y pistachos, y la Prosciutto suma Fior di Latte, Prosciutto di Parma, rúcula y Sbrinz. También se encuentra la Stracciatella, con Fior di Latte, stracciatella y albahaca, y la Carciofi, preparada con alcauciles, cocido natural, Fior di Latte y Sbrinz. La Bacon, por su parte, combina stracciatella, zucchini y panceta ahumada. Todas se elaboran sobre una masa desarrollada por Carreño a partir de su formación en Nápoles, con 24 horas de fermentación y maduración y una base de mayor crocancia que la versión napolitana tradicional.

ESTILO NEW YORK EN HELL’S PIZZA

En el Día Nacional de la Pizza con Queso, Hell’s Pizza pone en primer plano las distintas variedades de su propuesta de estilo New York, donde la mozzarella, la fior di latte, el parmesano, el cheddar y la crema de burrata se combinan con ingredientes que amplían el universo de esta preparación.

Dirección: Humboldt 1654, Palermo; Asunción 4187, Villa Devoto. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país.

Entre las alternativas se destacan la Hell’s, con mozzarella, pepperoni ahumado, miel picante de jalapeños, salsa sriracha y crema de burrata; la Giuliani, que reúne fior di latte, parmesano, mozzarella y pomodoro italiano; la Napoleta, con mozzarella, crema de burrata y albahaca; y la Chick Norris, con cheddar, pollo y barbacoa. La carta también incluye opciones clásicas como Lincoln, de mozzarella; Obama, con mozzarella y pepperoni, y Fugacheta, con mozzarella y cebolla. Todas parten de una masa fina, flexible y crocante, elaborada con fermentación prolongada y semolín, y se ofrecen en tamaños de 33 y 45 centímetros, además del formato por slice.

MASA MADRE EN ELÉCTRICA PIZZA

El próximo 5 de septiembre, en el marco del Día Nacional de la Pizza con Queso, Eléctrica Pizza invita a celebrar a uno de los grandes protagonistas de este clásico con una selección de pizzas artesanales elaboradas con harina 100% orgánica y masa madre, sin levadura, y cocidas a 450 °C en hornos napolitanos a leña. Esta técnica permite obtener una base liviana y aireada, bordes característicos y sutiles notas ahumadas.

Dirección: Honduras 5903, Palermo.

En su local de Palermo Hollywood, la propuesta incluye variedades como Potato, con papas asadas con romero, mozzarella y parmesano; Fuga Eléctrica, que combina mozzarella, cuartirolo, provolone, cebolla blanca y orégano; 4 Fantásticos, con mozzarella, parmesano, provolone ahumado y queso azul, acompañados por cayena y almíbar cítrico; Magic Mushroom, a base de hongos portobello y de pino, mozzarella, parmesano y aceite de trufa, y Nolita, con burrata, pesto, parmesano, zest de limón y hot honey.

La carta también contempla alternativas plant based, como Margarita Vegana, con mozzarella vegetal, salsa de tomate, oliva y albahaca, y Peppe, con pepperoni vegano, mozzarella, provolone ahumado, cilantro fresco y alioli de ajo y jalapeños. Así, la propuesta recorre diferentes intensidades, texturas y combinaciones para poner al queso en el centro de una celebración que reivindica la pizza artesanal.