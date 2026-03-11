MINI suma una nueva versión diésel del Countryman y amplía su oferta en la Argentina + Seguir en









BMW Group Argentina presentó una nueva variante equipada del nuevo modelo, con tecnología híbrida ligera de 48V, motor de 163 hp y mayor eficiencia. La variante llega como la nueva puerta de entrada a la gama de la marca.

El nuevo MINI Countryman D Essential

BMW Group Argentina anunció la incorporación de una nueva motorización para el modelo más grande y versátil de la marca británica. Se trata del MINI Countryman D Essential, una versión que combina eficiencia, tecnología y un posicionamiento más accesible dentro del portafolio local de MINI.

El nuevo SUV compacto está impulsado por un motor diésel de cuatro cilindros y dos litros que incorpora tecnología MHEV de 48V (mild hybrid). Este sistema desarrolla 163 hp de potencia y 400 Nm de torque, cifras que permiten ofrecer un equilibrio entre rendimiento, consumo y autonomía para distintos tipos de uso.

La transmisión está a cargo de una caja automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades, que trabaja junto al sistema electrificado para mejorar la respuesta del motor y optimizar la eficiencia en diferentes condiciones de manejo.

Nuevo MINI: tecnología híbrida ligera y equipamiento destacado Uno de los elementos más interesantes del MINI Countryman D Essential es su sistema híbrido ligero de 48V, que incorpora un pequeño motor eléctrico integrado en la transmisión. Este dispositivo recupera energía durante las frenadas y puede aportar hasta 20 hp adicionales para mejorar la aceleración a bajas revoluciones y reducir el consumo de combustible.

El modelo también incluye un completo paquete de equipamiento. Entre los elementos más destacados aparecen llantas de 17 pulgadas, faros LED, el sistema MINI Interaction Unit —una pantalla circular OLED de 240 mm de diámetro que centraliza las funciones de infoentretenimiento— y los servicios digitales de MINI Connected, que permiten gestionar diversas funciones del vehículo de forma remota.

P90632002_lowRes_mini-countryman-d-03 Uno de los elementos más interesantes del MINI Countryman D Essential es su sistema híbrido ligero de 48V, que incorpora un pequeño motor eléctrico integrado en la transmisión. Con esta configuración, el MINI Countryman D Essential se posiciona como una opción eficiente tanto para el uso urbano como para viajes largos, manteniendo el enfoque versátil que caracteriza a la nueva generación del modelo. Precios de la gama MINI Countryman en Argentina MINI Countryman D Essential: usd 43.500

MINI Countryman C Classic: usd 54.900

MINI Countryman S All4 Classic Confort: usd 59.900

MINI Countryman S All4 Favoured: usd 65.900 Todos los modelos cuentan con garantía de 3 años o 200.000 kilómetros. Con esta incorporación, MINI refuerza su presencia en el segmento de los SUV compactos premium, ofreciendo una alternativa que combina eficiencia, tecnología y versatilidad, especialmente pensada para quienes buscan ingresar al universo de la marca con un modelo amplio y adaptable a diferentes estilos de uso.