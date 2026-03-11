Congreso: los libertarios aguardan la hoja de ruta de la Casa Rosada para mover la agenda legislativa

Tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo quedó paralizado. El Gobierno sigue sin enviar los 90 proyectos que el Presidente anunció.

Luego del explosivo discurso que Javier Milei dio el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, el Congreso quedó paralizado. El debate por la reforma a la Ley de Glaciares que estaba prevista en Diputados pasó para el próximo mes y en el Senado recién habrá una sesión protocolar la semana que viene . La Casa Rosada sigue sin enviar los 90 proyectos que el Presidente anunció al inaugurar el período de sesiones ordinarias y los legisladores nacionales desconocen las prioridades del presidente Javier Milei.

“Hagamos como que laburamos”, arrojó un poco en broma, un poco en serio, un diputado de La Libertad Avanza al comentar, en diálogo con este medio, que la semana que viene, probablemente, la Cámara que conduce Martín Menem avanzaría con la conformación de algunas comisiones permanentes . Es decir, una manera “elegante” que tendría el oficialismo para mostrar actividad parlamentaria luego del letargo en el que entró el Congreso post discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.

Las comisiones de ambas Cámaras, así como las bicamerales, volvieron a foja cero con el recambio legislativo del 10 de diciembre. Y, en la Camara baja, fueron pocas las que se constituyeron por fuera de las que trabajaron durante el período de sesiones extraordinarias para avanzar con la sanción de la reforma laboral, el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

El asunto, cuestionan desde la oposición, es que entre los cuerpos de trabajo que el oficialismo buscará conformar en los próximos días, no parecería estar la Bicameral de Trámite Legislativo , que es la que se dedica a pronunciarse sobre la legalidad –o no– de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), herramienta a la que apelan los presidentes cuando buscan legislar sin pasar por el Congreso. “Brilla por su ausencia” , recriminó un diputado que viene insistiendo con su conformación, luego del DNU que reestructuró la SIDE, y que se oficializó durante los primeros días de enero.

En concreto, esa muestra de una Cámara activa será acotada. Es que, la sesión para avanzar con la reforma a la Ley de Glaciares, que ya fue aprobada en el Senado hacia fines de febrero, quedó en stand-by hasta nuevo aviso. Las intenciones de LLA era que el tema avance de manera exprés. Pero eso no ocurrió luego de que la oposición lograra que el oficialismo convoque a una Audiencia Pública por este tema. Esas audiencias serán recién el 25 y 26 de marzo. Y, por el volumen de anotados (cerca de 20.000), podrían agregarse nuevas fechas.

Ahora bien, recién una vez saldada esa instancia, el asunto podrá tratarse en comisión y luego llevarse al recinto para su sanción definitiva. En el medio, el calendario queda atravesado por Semana Santa y el feriado por el 2 de abril. ¿Conclusión? La sesión sigue sin tener una fecha clara. De allí la necesidad, por parte de los libertarios, de intentar mostrar una Cámara activa.

Senado: sesión protocolar

En el Senado ocurre algo similar. Patricia Bullrich intentó –sin éxito– que el Senado mostrara algo de movimiento esta semana, con una sesión de carácter estrictamente protocolar. "Va a ser la semana que viene porque este miércoles están muchos afuera", le explicó Patricia Bullrich a este medio. Es que los senadores, sin una intensa actividad de comisiones prevista para esta semana, asumieron compromisos en sus distritos o incluso en el exterior. Más de uno dijo "presente" en la Argentina Week en Nueva York.

Como sea, el objetivo de la sesión no es otro que avanzar con el ascenso de rango de seis miembros de las Fuerzas Armadas. Este procedimiento implica que haya una sesión que autorice el tratamiento del listado de nombramientos para luego ser dictaminado en la Comisión de Acuerdos, lo que conllevaría una nueva sesión para terminar de validar el procedimiento. En esa misma sesión, que finalmente será el próximo miércoles.

También ese día ingresará el pliego de Carlos Mahiques para prorrogar por cinco años su mandato como juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Como cumplió 75 años, el padre del flamante ministro de Justicia alcanzó el límite de edad para ejercer el cargo, pero el Presidente de la Nación cuenta con la facultad de habilitarle una postergación del mandato. Es por eso que su pliego ingresará con la firma de Milei.

senado reforma laboral (2) Antes del discurso de Milei, el Senado había sesionado tres veces en una misma semana.

En la Cámara que conduce Victoria Villarruel el contraste fue más fuerte que en Diputados. La semana previa al discurso de Milei, la Cámara alta había sesionado tres veces en una semana. Pasó de esa hiperactividad, a la parálisis.

¿Qué esperan los diputados y senadores de La Libertad Avanza? Que la Casa Rosada comience a girar algunos de los 90 proyectos que Milei prometió en la inauguración del período de sesiones ordinarias. Ese día, el jefe de Estado dio algunas pistas.

Por caso, habló de una reforma del Código Civil y Comercial; hizo alusión a un nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales; mencionó que insistirá con cambios la ley que regula a los partidos políticos y también anunció el envío de "proyectos que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias”, entre otros.

Los legisladores nacionales desconocen tanto la letra chica de esos proyectos así como también, cuáles tendrán prioridad. En pocas palabras, las autoridades de ambas Cámaras están a la espera de lo que “trascienda” de la reunión de la Mesa Política que se celebrará el lunes en la Casa Rosada. Sus esperanzas son que ese día tengan en claro por dónde irá la actividad parlamentaria este año.