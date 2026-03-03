Ya se puede viajar con mascotas en trenes de larga distancia en Argentina: lo que tenés que saber + Seguir en









A partir del tercer mes del año los perros y gatos van a poder trasladarse en ferrocarril junto con sus dueños.

Las mascotas ya pueden viajar en tren de larga distancia con sus dueños. Freepik

Trenes Argentinos implementó un servicio desde el primero de marzo de 2026, que permite el traslado de mascotas en sus trenes de larga distancia. Esta medida, largamente esperada por los usuarios, busca facilitar los viajes con perros y gatos, bajo condiciones específicas. El servicio se activará de manera progresiva durante la primera semana de marzo, con restricciones claras, para garantizar la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los aspectos clave del nuevo servicio es que el traslado de mascotas solo se permitirá de cabecera a cabecera. Esto significa que los animales no podrán descender en estaciones intermedias, lo que limita las opciones de destino a los puntos finales de cada recorrido.

Trenes Argentinos larga distancia.png Trenes Argentinos Trenes de larga distancia habilitan el traslado de mascotas: requisitos y condiciones El servicio para mascotas se habilitará en las siguientes fechas, según el destino:

Buenos Aires – Rosario: desde el domingo 1° de marzo.

Buenos Aires – Junín: desde el lunes 2 de marzo.

Buenos Aires – Bragado: desde el martes 3 de marzo.

Buenos Aires – Mar del Plata: desde el martes 3 de marzo. Para viajar con mascotas, los dueños deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios. El animal debe ir en un transportín, con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base y no podrá salir de él durante el trayecto. Además, el pasajero responsable deberá presentarse en el preembarque entre dos horas y 45 minutos antes de la salida del tren.

La documentación sanitaria vigente del animal es otro requisito indispensable. Cada pasajero mayor de edad podrá viajar con una sola mascota, ya sea perro o gato. El incumplimiento de estas condiciones implicará el rechazo del abordaje, sin derecho a reintegro.

Mascotas traslado perros Freepik Cuánto cuesta viajar con mascotas en los trenes de larga distancia Los precios para el traslado de mascotas varían, según el destino. Los valores establecidos son los siguientes: Buenos Aires – Rosario: $28.600 de viernes a domingo y $25.740 de lunes a jueves.

Buenos Aires – Junín: $26.400 los viernes, domingos y lunes, y $22.000 los martes, miércoles, jueves y sábados.

Buenos Aires – Bragado: $16.500.

Buenos Aires – Mar del Plata: $77.500. Estos montos se suman al costo del pasaje del pasajero responsable. En el caso del servicio a Mar del Plata, los precios de los pasajes regulares son: Primera clase: $32.000.

Pullman: $38.000 (con un 10% de descuento al comprar por la web).

Temas mascotas

Trenes