Correr adentro de nuestras casas: por qué es un riesgo innecesario para nuestro físico

A principios de esta semana, el francés E lisha Nochomovitz se convirtió en noticia por correr una maratón (42,192 kilómetros) en el balcón de su casa. Varios clubes o grupos también se encuentran incentivando este tipo de prácticas, las cuales son desaconsejables para nuestro físico ya que se realizan sobre un suelo muy duro, el impacto es diferente y se emplean movimientos a los cuales el cuerpo no está acostumbrado, sobrecargando diferentes zonas musculares.

“Uno no corre como estás corriendo afuera, entonces lo haces en puntas de pie, sobre cargas los gemelos, girás siempre para el mismo lado, lo que es muy malo para las rodillas. Cambias todo, todo lo que haces habitualmente. El tono muscular también esta diferente”, explica Verónica Etchegaray, triatleta, maratonista y entrenadora del grupo In Zone en diálogo con Ámbito, quien remarca: “Ese tipo de ejercicios no es el más aconsejado y no nos hace ni más ni menos”.

Luego, aseguró que no le gusta mucho lo que está surgiendo del deporte en esta cuarentena por el coronavirus: “No hay que buscar la forma de entrenar igual en mi casa, hay que cambiar las prioridades. No hay un cuidado ni un criterio en muchos casos, es sumar cosas porque tenés tiempo y eso es muy contraproducente para el cuerpo, ya que son cosas que en tu vida cotidiana no venías haciendo”.

Como se reemplaza el running en épocas de cuarentena

Hay varias rutinas que sirven para no perder la forma física y mantenerse en movimiento. Obviamente que no es lo mismo que correr 15 kilómetros de un tirón (llamados fondos en la jerga) o realizar pasadas (distancias cortas a alta velocidad), pero son una opción interesantepara mantenerse saludables.

“Estas semanas podemos suplir los kilómetros que no podemos correr con trabajos aeróbicos, de piso y cardiovasculares”, afirma Etchegaray, quien hace una aclaración muy importante para todos los runners: “No se pierde lo que uno entrena”.

Luego se explaya sobre el tipo de trabajos que uno puede realizar en su casa sin poner en riesgo su físico: “Hay ejercicios que uno puede hacer para ganar tiempo y mejorar el cardio: todos los que son funcionales, ponele el burpee o los escaladores. Todo eso genera que estés en movimiento y con una actividad cardiovacular importante”.

plancha Los ejercicios de suelo pueden ser muy beneficioso. Siempre supervisados por un profesional. Pixabay

Es importante seguir con una rutina que tengamos incorporada y no agregar cargas a las cuales no estemos acostumbrados, ya que hacer trabajos que no hacemos generalmente puede producirnos lesiones. Si una persona no hace generalmente 20 minutos de abdominales, no debería hacerlo ahora porque tiene tiempo ya que eso va a derivar en problemas musculares.

Si se pueden experimentar cosas nuevas, pero es importante hacerlo siguiendo los consejos de un entrenador que pueda supervisar el trabajo, las cargas y las cantidades de repeticiones. El tiempo disponible durante la cuarentena es una tentación, pero es importante el autocontrol y manejarlo con inteligencia para no lastimarse.

La cuarentena es algo nuevo y que muchos lo estamos experimentando por primera vez. Es importante recalibrar la rutina hacia un hábito más sano, a veces a fuerza de la prueba y el error, y escuchar a los profesionales y especialistas antes de comenzar con una actividad.