Con sus sabores tradicionales, este destino santafesino es una excelente alternativa para quienes buscan una escapada diferente.

San Javier cuenta con una gastronomía regional perfecta para disfrutar de una escapada diferente.

Salir de la rutina y descubrir nuevos destinos es una de las propuestas más atractivas para aprovechar un fin de semana . Los pueblos y ciudades del interior argentino ofrecen experiencias tranquilas, con gastronomía regional y actividades al aire libre, sin tener que organizar unas vacaciones extensas.

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Entre las opciones para quienes disfrutan de los paisajes naturales, existe un rincón del Litoral que conserva tradiciones, construcciones históricas y una gran identidad culinaria . Sus calles, su vínculo con el río y la hospitalidad de sus habitantes lo vuelven un lugar interesante para conocer al menos una vez.

San Javier es una localidad de la provincia de Santa Fe , ubicada a orillas del río del mismo nombre, dentro de la planicie aluvial del Paraná. Se encuentra a unos 156 kilómetros de Santa Fe capital y a 620 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , por lo que requiere varias horas de viaje para los porteños.

Los platos tradicionales del Litoral reflejan las costumbres de la región.

El destino se caracteriza por sus paisajes ribereños, sus humedales y la presencia de una gran diversidad de flora y fauna . Uno de sus atractivos es la tranquilidad de sus calles, donde todavía pueden apreciarse construcciones tradicionales. La historia de San Javier está relacionada con las misiones religiosas y la presencia del pueblo mocoví, cuyos aportes forman parte de la identidad cultural de la región.

Además, la ciudad tiene una relación particular con el cine argentino, ya que ahí se filmó "El último malón" , película estrenada en 1917 que retrata acontecimientos históricos de la comunidad mocoví. Para quienes buscan descansar, el entorno natural ofrece una alternativa diferente a los destinos turísticos más concurridos.

Las calles y construcciones históricas de San Javier te invitan a descubrir su patrimonio cultural. Gentileza - @sanjavier.turismo

Qué comer: los platos típicos y bodegones imperdibles

La gastronomía es uno de los motivos para visitar San Javier, ya que su cercanía con el río permite disfrutar de todos tipo de recetas con pescado de agua dulce. Entre las especialidades más representativas aparecen:

empanadas de pescado

milanesas de boga o surubí

pescado a la parrilla

paella a la santafesina

chupín de pescado

Entre las opciones de restaurantes y comedores para conocer se encuentran Comedor Parrillada, reconocido por su cocina casera y platos de pescado, y Don Surubí, un establecimiento especializado en preparaciones con especies de río. También existen bares y locales familiares en el centro, ideales para disfrutar de una comida después de recorrer la costanera.

Los paisajes ribereños ofrecen un entorno ideal para descansar y disfrutar de actividades al aire libre. Magnific

Cuáles son los principales atractivos turísticos para recorrer en 48 horas

Durante el primer día, lo mejor es empezar por el casco histórico, donde se encuentran algunos de los edificios más representativos de la localidad. Entre los lugares para visitar aparecen:

Santuario San Francisco Javier: uno de los espacios religiosos e históricos más importantes de la ciudad

Museo Histórico Parroquial: conserva objetos y testimonios relacionados con el pasado de la región

Plaza San Martín: un punto de encuentro tradicional para caminar y disfrutar del centro

costanera y paseo ribereño: un entorno ideal para contemplar el río y descansar al aire libre

Después del recorrido cultural, se puede almorzar en alguno de los comedores tradicionales y dedicar la tarde a conocer los paisajes de la costa. Para el segundo día, la idea sería explorar los ambientes naturales que rodean la localidad, y para hacerlo, las mejores actividades son:

paseos en lancha

pesca deportiva

avistaje de aves

caminatas por los humedales

También se puede conocer el entorno de la Reserva Natural Municipal Isla La Rinconada, ubicada frente a la ciudad, siempre que las condiciones del río y las actividades autorizadas permitan la visita. Para llegar desde Buenos Aires, una opción es tomar la autopista hacia Rosario, continuar hasta Santa Fe capital y seguir por la Ruta Provincial 1 hacia el norte. El trayecto demanda ocho horas en auto, según el tránsito y las paradas.