De liderar la empresa de su padre a conseguir millones en inversiones deportivas: quién es Jimmy Haslam







De empresario a magnate del deporte, Jimmy Haslam pasó de manejar estaciones de servicio a construir un imperio que mueve millones y genera feriados en su agenda.

Dueño de los Cleveland Browns y los Milwaukee Bucks, Jimmy Haslam es uno de los empresarios más poderosos e influyentes de Estados Unidos. Cleveland Browns

El mundo empresarial y deportivo de Estados Unidos tiene nombres que dejaron una marca profunda, y Jimmy Haslam es uno de ellos. Pasó de estar al frente del imperio familiar a construir un conglomerado que abarca desde estaciones de servicio hasta franquicias en la NFL y la NBA, logrando un ascenso meteórico en el universo de los negocios de millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una fortuna que lo ubica entre los multimillonarios más poderosos según Forbes, Haslam transformó su apellido en sinónimo de inversión, estrategia y poder. Su paso del combustible al deporte profesional no solo multiplicó su patrimonio, sino también su influencia en la industria del entretenimiento.

Jimmy Haslam 2 Jimmy Haslam transformó el legado familiar en un emporio deportivo y empresarial que hoy mueve millones y redefine los negocios modernos.

Cómo Jimmy Haslam se convirtió en multimillonario Jimmy Haslam comenzó su carrera en Pilot Flying J, la cadena de paradas de camiones que su padre fundó en Virginia con una sola estación de servicio. En 1975, mientras cursaba sus estudios en la Universidad de Tennessee, se unió a la empresa familiar, que en ese momento apenas facturaba 50 millones de dólares anuales. Su visión empresarial y capacidad para expandir el negocio la llevaron a convertirse en una de las mayores compañías de transporte y energía del país.

En 2017, Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, comenzó a comprar acciones de la empresa, completando la adquisición total en 2024 por una suma que superó los 13.000 millones de dólares. Este acuerdo marcó un punto de inflexión en la fortuna de Haslam, que consolidó su lugar en la élite económica estadounidense.

Sin embargo, el empresario no se limitó al sector energético. En 2012 dio un salto al mundo del deporte profesional al adquirir la mayoría de las acciones de los Cleveland Browns de la NFL, un movimiento que lo posicionó como uno de los propietarios más influyentes de la liga. En 2018, Haslam y su esposa Dee Haslam sumaron otra franquicia a su portafolio: el Columbus Crew de la MLS, equipo que bajo su dirección logró importantes triunfos, incluido un campeonato de liga y una Campeones Cup. En 2023, el matrimonio amplió su participación deportiva al convertirse en copropietarios de los Milwaukee Bucks de la NBA, demostrando que su estrategia de inversión va mucho más allá del fútbol americano. Miles de millones: el patrimonio de Jimmy Haslam De acuerdo con los datos más recientes de Forbes, Jimmy Haslam cuenta con una fortuna estimada en 8.7 mil millones de dólares, ubicándose en el puesto 391 entre los multimillonarios del mundo en 2025. Su capacidad para diversificar inversiones, mantener el control familiar y apostar por el deporte como plataforma económica lo convirtieron en un referente del capitalismo moderno. El ascenso de Haslam no solo refleja el sueño americano, sino también una nueva era en la que los negocios deportivos se transforman en uno de los motores más rentables del siglo XXI.

Temas Millones