Día del Amigo: tips para elegir el mejor regalo

¿Te cuesta dar con el regalo perfecto? No te angusties, pasa y mucho. Una buena forma de estar confiados con nuestro obsequio es elegir objetos que, además de funcionales, prácticos o lindos, contengan valor emocional. Sí, valor emocional. ¿Escuchaste hablar de este concepto? El objetivo es expresar sentimiento a través de los regalos, significa regalar con significado, es decir, elegir un objeto que a través de su diseño transmite sentimientos: amor, protección, cuidado, paciencia, detalle, etc.

El objetivo de estos regalos es ayudar a que cada uno pueda expresar un sentimiento a través de ellos, y por eso son creados con frases y diseños significativos, inspiradores y emotivos. Pero no solo de objetos se trata: “A veces, basta tan solo con sumar una postal con dedicatoria para que el regalo alcance ese valor tan especial”, agrega Samanta. Es que, sin dudas, la vida está hecha de detalles y, por eso, son los pequeños gestos los que logran el éxito de un regalo.

Para que no falles, te acercamos esta guía que te permitirán elegir el mejor regalo con valor emocional para tu amigo o amiga. Antes de comprar, hacete (¡y respondete!) estas preguntas:

¿Qué le regalo? Es importante no elegir el regalo en base a lo que nos gustaría dar, sino "meterse" en la cabeza del otro para saber qué quiere recibir. No es “¿qué me gustaría que use / tenga / haga?" sino "¿qué se compraría él/ella mismo/a?”. Lo más importante de un regalo es demostrar que realmente conocés bien a la persona, y que te preocupás por ella.

¿Cómo es su día a día? Esta pregunta ayuda a encontrar regalos que resultan útiles. ¿Tu amiga es de esas emprendedoras que no paran un segundo? Entonces elegí un mate autocebante que la acompañe en su día a día. ¿Ama su casa o juntarse a tomar el té? Los objetos decorativos o una taza son perfectas opciones. Una excelente opción es la taza en caja “Sueños”, de Salve Regina, que la acompañará con una frase motivadora: “Que tus sueños te lleven donde tu corazón es feliz”.

¿Cuáles son sus gustos o hobbies? Es bueno tener en mente aquellas actividades que sabemos que le apasionan: ¿es aventurera y fanática de los viajes? La Bendición de viaje de Salve Regina está pensada para que la acompañe en sus destinos y que cada vez que la vea te recuerde. Para la amiga fashionista que siempre sigue las tendencias, un collar de perlas es EL regalo (va a saber que están a full este invierno). Salve Regina diseñó la edición limitada del modelo Harry.

¿Cómo se está sintiendo? Si sabés que está atravesando un momento difícil o que la tiene angustiada, un mimo que la haga sentir especial siempre reconforta. Entre las sugerencias de Salve Regina, podés optar por la Bendición de amistad, un Kit relax de autocuidado, o un llavero de Súper Amiga. Acordate de que los detalles siempre suman y lo que más reconforta son los gestos.

