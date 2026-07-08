El rincón mágico de Argentina que tiene paisajes que parecen salidos de una película de ciencia ficción

Este particular lugar del norte argentino se destaca por su surreal paisaje con formaciones que parecen salidas de un set de filmación.

Muchos rincones de Argentina son ideales para obtener una postal, y el turismo dedicado a la fotografía suele buscar esas grandes maravillas naturales del país para registrar momentos únicos. Entre todos los sitios del territorio nacional, hay uno en particular que destaca sobre el resto.

El gran atractivo de este lugar radica en su entorno, parecido a la escenografía de un film futurista . Las formaciones geológicas le dan el nombre y resultan las responsables de un espectáculo visual capaz de convertir la visita en un recuerdo inolvidable.

Campo de Piedra Pómez está ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca , dentro de la región de la Puna. El área se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y forma parte de una zona donde se destacan volcanes y salares.

Este rincón catamarqueño es una de las grandes joyas de la provincia.

El nombre del lugar proviene de la piedra pómez , una roca volcánica liviana y porosa originada durante antiguas erupciones. Con el paso del tiempo, el viento y otros procesos naturales fueron modificando la superficie de este material hasta formar las estructuras características.

La principal actividad es recorrer las formaciones de piedra pómez a través de caminatas por el área. Durante el trayecto se pueden observar bloques y columnas de roca volcánica con diferentes tamaños y formas, además de sectores donde se aprecia cómo la erosión fue modificando el terreno.

El lugar también es elegido para sacar fotografías por los diferentes colores del paisaje. Dependiendo del momento del día, las rocas presentan tonalidades blancas, grises, rosadas y ocres que contrastan con el entorno de la Puna.

La visita puede incluir otros puntos cercanos, como las Dunas Blancas, el volcán y la laguna Carachi Pampa. Estos atractivos se encuentran en la misma región y forman parte de los recorridos habituales por esta zona de Catamarca.

Durante el recorrido también es posible observar la fauna de la Puna. Entre las especies que habitan la región aparecen vicuñas, llamas y suris cordilleranos, mientras que en las lagunas cercanas pueden verse flamencos andinos.

Cómo ir hasta Campo de Piedra Pómez

Desde San Fernando del Valle de Catamarca se debe tomar la Ruta Nacional 38 hasta Chumbicha y continuar por la Ruta Nacional 60 y la Ruta Nacional 40 hasta Antofagasta de la Sierra. Desde esa localidad se sigue por la Ruta Provincial 43 hasta El Peñón, donde termina el acceso para los vehículos que transitan por carretera.

El ingreso al Campo de Piedra Pómez desde ese punto se realiza en una camioneta 4x4, ya que el camino tiene características exigentes para ese tipo de vehículo. No hay transporte público con llegada directamente hasta el lugar.