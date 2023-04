Día del Malbec: propuestas únicas y especiales para celebrar a la cepa insignia de nuestro país

Dirección: Alicia Moreau de Justo 580, Puerto Madero.

ALDO'S RESTORÁN

Otro de los espacios que se suman a los festejos por el Día del Malbec es Aldo’s Restorán. Del 17 al 23 de abril, bajo la curaduría de Aldo Graziani, se ofrecerá un “flight” de cuatro copas de malbec, donde se pueden apreciar diferentes interpretaciones y terroirs: Tutu Malbec 2021, IG Gualtallary - IG Paraje Altamira, de Leonardo Erazo; Los Dragones Malbec 2021, IG Barreal, de Andrés Biscaisaque; Tigerstone Malbec 2019, Tolombón, de Alejandro Sejanovich; y The Apple Doesn't Fall Far From the Tree 2021, Gualtallary, de Matías Riccitelli. Esta degustación se podrá disfrutar sin límites de horario. También habrá un 15% de descuento en las más de 300 etiquetas de malbec de su vinoteca y de Aldo’s Wine Bar, su local hermano, ya sea para compras en el local o a través de la tienda virtual.