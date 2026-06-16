Día del Padre: menús especiales, promociones y regalos

De cara a una nueva celebración del Día del Padre , distintos sectores comerciales y espacios gastronómicos de la ciudad prepararon una agenda especial de actividades pensada para disfrutar en familia .

A continuación, un recorrido por las principales opciones disponibles, los beneficios vigentes con distintas entidades y algunas recomendaciones útiles para organizar los festejos y homenajear a papá el próximo domingo.

El próximo domingo 21 de junio al mediodía, Tomate celebrará el Día del Padre con un menú especial disponible en sus sedes de Palermo Soho y Pilar. La propuesta incluye una copa de bienvenida de Vermut Carpano, seguida por entradas para compartir, como focaccia con chutney de tomates especiados, berenjenas y tomates asados con stracciatella y pesto, empanada de carne braseada y croquetas de salmón con mayonesa de palta.

Como principal, se podrá elegir entre canelones de ternera gratinados con crema de parmesano, bife de chorizo en cocción lenta con puré de boniatos asados o risotto de calabaza y queso azul. El cierre contempla postre o café Familia Cabrales. Además, habrá opciones vegetarianas y menú para niños. El valor es de $58.000 por persona, incluye la bebida de bienvenida y requiere reserva previa con seña.

SUSHICLUB

SushiClub celebrará el Día del Padre con promociones especiales. Quienes reserven hasta el 18 de junio podrán acceder a un 30% de descuento sobre la carta en salón, mientras que durante todo el fin de semana habrá un 40% de descuento en vinos seleccionados de Terrazas de los Andes. Además, el canal Deli & Take ofrecerá un 40% de descuento en preventa online hasta el 18 de junio sobre los combinados Roll & Roll, Sushi Club, Blue Sea y Combinado Aniversario de 25 piezas, para entregas programadas entre el 19 y el 21 de junio.

SushiClub 4 Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA y el interior del país.

Luego, esos mismos combinados mantendrán un 30% de descuento para compras online realizadas durante las fechas de la acción. Todas las promociones son acumulables únicamente con el beneficio de Galicia Éminent exclusivo Visa Signature, que suma un 25% de reintegro adicional.

LA TERRAZZA DE CASA ZARAUTZ

En el marco del Día del Padre, La Terrazza de Casa Zarautz presenta una propuesta especial vigente el 21 de junio y disponible en ambos turnos de servicio, mediodía y noche. El espacio, ubicado en una terraza con impronta de casa centenaria y foco en el fuego como eje gastronómico, organiza su experiencia en torno a la parrilla a leña y al producto de estación. Para la fecha, la acción tiene como protagonista el ojo de bife de 400 gramos e incorpora un beneficio especial: los padres que lo elijan recibirán un vino Luigi Bosca de regalo.

La Terrazza de Casa Zarautz 7 Dirección: Nicaragua 5577, Palermo.

La iniciativa forma parte de una cocina que trabaja con técnicas precisas sobre el producto y una parrilla a leña de quebracho como base del desarrollo gastronómico, en un entorno pensado para el encuentro alrededor de la mesa y el ritual del asado.

CARMEN

Para celebrar el Día del Padre, Carmen presenta una acción especial que estará disponible durante el mediodía del domingo 21 de junio. El restaurante y pastificio de Palermo ofrecerá un plato fuera de carta compuesto por asado banderita acompañado de tagliatelle Cacio e Pepe, una combinación que reúne la intensidad de las brasas con uno de los grandes clásicos de la cocina italiana.

Carmen - Tagliatelle Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

La acción incluye además una copa de cortesía a elección entre Tilia Malbec y Tilia Chardonnay, por lo que la bebida está contemplada dentro de la propuesta. El plato busca reflejar la identidad de Carmen, donde las pastas frescas elaboradas diariamente conviven con ingredientes cocinados a las brasas y al Kamado, una técnica que aporta profundidad y carácter a cada preparación. Liderado por el chef Nacho Feibelmann, Carmen destaca por una cocina que combina tradición italiana, fuego y producto.

ENERO

Enero Restaurant celebrará el Día del Padre el domingo 21 de junio con una propuesta especial disponible tanto al mediodía como por la noche. La experiencia se presenta en formato de menú cerrado de tres pasos e incluye provoleta ahumada con mermelada de tomates y kale crujiente como entrada, costilla al horno de barro con papas rústicas y chimi de chorizo colorado como plato principal, y volcán de dulce de leche con espuma de banana para el cierre.

Enero 1 Dirección: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte.

La iniciativa, que pone el foco en el fuego, los productos de estación y las preparaciones de impronta casera, tiene un valor de $60.000 por persona. Además, quienes deseen acompañar el menú con vino podrán optar por etiquetas seleccionadas de Salentein: Numina Malbec y Numina Chardonnay, disponibles a $8500 la copa y $30.000 la botella, y Numina Gran Corte, con copa a $10.500 y botella a $40.000.

KOKO BAO BAR

Koko Bao Bar se suma a los festejos por el Día del Padre con una propuesta que extiende la celebración durante toda la semana en curso. Quienes visiten el local de Palermo junto a su papá podrán disfrutar de un beneficio especial hasta el domingo 21: la merienda para él será de cortesía. La iniciativa invita a descubrir la nueva carta de Bao/Café Bar, que combina opciones dulces y saladas.

bao cafe mesa 3 (1) Direccion: Arévalo 1501, Palermo.

Entre los destacados aparecen el Kokolate, un chocolate caliente coronado con marshmallow flambeado; el cheesecake japonés con salsa de frutos rojos; el flat croissant caramelizado y el budín de limón con crema. Para quienes prefieren sabores salados, el Tostabao —un bao tostado relleno de lomito y queso con manteca de sweet chilli, disponible también en versión vegetariana— completa el plan. Una excusa ideal para compartir una pausa gastronómica en familia y celebrar a papá con el sello distintivo de Koko Bao Bar.

BILBO

Para festejar el Día del Padre, Bilbo presenta dos propuestas pensadas para regalar sabores y compartir momentos. Disponibles para encargar y retirar en cualquiera de sus sucursales, las Bilbox reúnen una selección de algunas de las preparaciones más emblemáticas de la casa, combinando opciones dulces y saladas, elaboradas de manera artesanal.

BILBO BILBOX2 Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo (en remodelación); Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

La Bilbox 1 ($50.000) incluye una cookie red velvet, una cookie de vainilla y chocolate, una focaccia de jamón crudo, queso brie, tomates cherry confitados y pesto de albahaca, además de un muffin de arándanos, una porción de torta Bilbo para cucharear y un exprimido de naranja. La Bilbox 2 ($45.000), en tanto, apuesta por un perfil más brunchero, con un bagel de bacon, cheddar y huevos revueltos, budín de limón y amapola, alfajor de almendras y dulce de leche, torta Bilbo para cucharear, bites de brownie y exprimido de naranja.