Mundial 2026: qué camiseta usará la Selección argentina en su debut contra Argelia

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará este martes desde las 22 horas el primer partido en el torneo mundial. Además, la FIFA ya estipuló que conjunto deberá usar el seleccionado en los otros 2 partidos del grupo J.

La Selección argentina de fútbol debutará en el Mundial 2026 este martes desde las 22 horas. En la previa del partido, ya se confirmó que conjunto utilizarán los dirigidos por Lionel Scaloni en el partido contra Argelia: la camiseta titular, que ostentará las tres estrellas y el parche del campeón del Mundo.

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El dato se desprende de la FIFA. El organismo conducido por Gianni Infanito confirmó - más de una semana atrás - qué camisetas utilizará el equipo de Scaloni durante cada partido de la fase de grupos.

De cara al encuentro, el plantel - ya instalado en Kansas, donde realizará su concentración durante el torneo -, se prepara para un debut lleno de expectativa. En ese contexto, la elección de la indumentaria despertó comentarios por una coincidencia que remite directamente a la campaña que terminó con la conquista de Qatar 2022.

Según la organización del torneo, la Argentina utilizará su camiseta titular celeste y blanca en los dos primeros encuentros del Grupo J.

El debut será el 16 de junio frente a Argelia, desde las 22 (hora argentina), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Para ese partido, Emiliano “Dibu” Martínez vestirá íntegramente de naranja.

La misma combinación se repetirá el 22 de junio ante Austria, en el AT&T Stadium de Dallas, aunque en ese caso el arquero utilizará uniforme verde.

La única modificación llegará en la tercera fecha. El 27 de junio, frente a Jordania, también en Dallas, la Albiceleste jugará con la camiseta suplente azul y negra, acompañada por short y medias negras. Martínez volverá a vestir de verde.

image Archivo. La camiseta suplente será utilizada únicamente en el tercer partido de la fase de grupos. Adidas

La decisión generó optimismo entre los hinchas por una coincidencia con el último Mundial. En Qatar 2022, la Selección debutó frente a Arabia Saudita con la camiseta titular, volvió a usarla contra México y cerró la fase de grupos ante Polonia con la alternativa. Un recorrido que, cuatro años después, vuelve a repetirse.

Mundial 2026: qué parches tendrá la camiseta de la Selección argentina

Con el Mundial 2026 ya en marcha, las camisetas incorporaron una novedad que pasa casi desapercibida para el público, pero que representa un nuevo negocio multimillonario para la FIFA y su flamante socio comercial, Fanatics. Los tradicionales parches de las mangas ya no son solo un detalle estético: identifican logros, trayectorias y marcas individuales de los futbolistas.

La iniciativa llega en medio del final de una era. La FIFA ya anunció que su histórico vínculo con Panini terminará cuando expire el contrato vigente en 2031. Mientras tanto, Fanatics comenzó a ganar terreno con un modelo comercial inspirado en las ligas estadounidenses, donde los parches utilizados en partidos luego se transforman en objetos de colección de altísimo valor.

Aunque la FIFA no publicó una explicación oficial sobre el sistema, los primeros partidos del torneo permitieron identificar qué significan los distintos distintivos y quiénes los llevan.

El parche dorado para los campeones del mundo

Todos los seleccionados exhiben el logo oficial del Mundial 2026 en una de sus mangas, pero no todos son iguales. Las selecciones que alguna vez ganaron una Copa del Mundo utilizan la versión dorada del emblema. Son apenas siete equipos:

Argentina

Brasil

Uruguay

Alemania

Francia

España

Inglaterra

El resto de los países lo luce en negro o blanco, dependiendo del color predominante de la camiseta. Además del logo dorado, Argentina es la única selección que exhibe el distintivo que la identifica como actual campeona del mundo, una condición obtenida tras la consagración en Qatar 2022.

El parche Legacy: reservado para una élite

Uno de los reconocimientos más exclusivos es el denominado Legacy, destinado a los futbolistas que alcanzaron la marca de disputar cinco Copas del Mundo.

En la Selección argentina lo llevará Lionel Messi, pero también lo portarán:

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Luka Modric (Croacia)

Yuto Nagatomo (Japón)

Manuel Neuer (Alemania)

El parche de debutante

Otro de los distintivos que aparecerán en las camisetas argentinas es el reservado para quienes disputan su primer Mundial.

En el plantel de Lionel Scaloni corresponde a:

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Valentín Barco

Marcos Senesi

Facundo Medina

José Manuel López

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

Nico González

Giovani Lo Celso

La particularidad es que el parche solo se utiliza hasta sumar el primer partido mundialista. Una vez que el futbolista debuta, deja de llevarlo en los encuentros siguientes. También aplica para jugadores que integraron planteles anteriores sin disputar minutos, como ocurre con Rulli o Lo Celso.

El reconocimiento para Dibu Martínez

El arquero argentino es otro de los jugadores que tendrá un parche especial. El arquero llevará el distintivo Golden Glove, reservado para quienes fueron elegidos mejores arqueros de una Copa del Mundo. El marplatense lo obtuvo tras su actuación en Qatar 2022.

Los otros futbolistas que también cuentan con esa distinción son:

Manuel Neuer

Thibaut Courtois

El parche que Argentina no tendrá

La FIFA también incorporó un distintivo para los ganadores de la Bota de Oro de los Mundiales anteriores.

Ningún integrante del plantel argentino cumple ese requisito, por lo que ese parche solo podrá verse en jugadores como James Rodríguez, Harry Kane o Kylian Mbappé cuando les toque salir a la cancha.