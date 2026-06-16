Solo para mayores: la nueva serie de Netflix con traiciones, escándalos y escenas subidas de tono

Una producción ambientada en Sudáfrica se convirtió en una de las propuestas más comentadas por su historia intensa y familiar.

Netflix continúa apostando por contenidos provenientes de distintas regiones del mundo y, en los últimos años, las producciones africanas comenzaron a ganar una presencia cada vez más importante dentro de la plataforma.

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Entre las propuestas que lograron captar la atención del público aparece "El polígamo" , una ficción sudafricana que combina drama, conflictos familiares y una gran dosis de tensión emocional. Su historia está dirigida a un público adulto y aborda temas sensibles que atraviesan varias generaciones.

Con 22 episodios y una trama cargada de secretos , la serie construye un universo donde el poder, la ambición y las relaciones personales se mezclan permanentemente. Para quienes buscan una producción distinta a las habituales historias estadounidenses, esta puede transformarse en una alternativa interesante.

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De qué trata El polígamo

"El polígamo" cuenta la historia de un poderoso empresario cuya vida comienza a desmoronarse cuando salen a la luz conflictos internos que amenazan con destruir tanto su fortuna como el equilibrio de su familia. La trama gira alrededor de una estructura familiar compleja, marcada por la convivencia de varias esposas, hijos y disputas de larga data que permanecieron ocultas durante años.

A medida que avanzan los capítulos, aparecen traiciones, alianzas inesperadas y secretos que alteran el rumbo de todos los protagonistas. Las luchas por el control del patrimonio familiar ocupan un lugar central dentro de la historia.

Uno de los aspectos que diferencia a la serie es la forma en que retrata las tensiones culturales y sociales presentes en determinados sectores de Sudáfrica. Lejos de construir personajes totalmente buenos o malos, presenta figuras llenas de contradicciones.

La producción también explora el impacto que tienen las decisiones personales sobre varias generaciones. Cada integrante de la familia intenta proteger sus propios intereses, aunque eso implique romper vínculos históricos.

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A lo largo de los episodios, la historia incorpora romances, enfrentamientos y situaciones cargadas de sensualidad que explican por qué la plataforma la recomienda únicamente para mayores de edad.

Otro elemento que mantiene atrapados a los espectadores es el ritmo narrativo. Cada capítulo deja nuevos interrogantes abiertos y obliga a continuar viendo el siguiente. Es la típica serie que hace decir "uno más y me voy a dormir", aunque muchas veces termina convirtiéndose en una maratón.

Además, la tensión psicológica constante sostiene el interés sin necesidad de recurrir exclusivamente a escenas espectaculares. La producción también pone sobre la mesa cuestiones relacionadas con el peso de la tradición, la influencia del dinero y la fragilidad de los lazos familiares cuando aparecen intereses contrapuestos.

Aunque la historia está ambientada en un contexto cultural específico, muchos de los conflictos que aborda tienen un carácter universal, lo que facilita la identificación del público internacional.

Netflix: tráiler de El polígamo

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Netflix: elenco de El polígamo