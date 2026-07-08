Día de la Independencia: del locro a los pastelitos, los sabores criollos más buscados

El Día de la Independencia es la oportunidad ideal para salir a recorrer la ciudad en busca de las propuestas gastronómicas más tradicionales . Con motivo de las celebraciones patrias de este 9 de julio , se presenta una guía detallada con los mejores restaurantes que rinden tributo a las recetas nacionales.

El Imperfecto celebrará el Día de la Independencia y su sexto aniversario con una propuesta especial disponible únicamente ese día, en modalidad take away y con pedido anticipado.

Los platos —de producción limitada— serán un locro de receta familiar, cocinado entre seis y siete horas con zapallo plomo, maíz partido, porotos, pechito de cerdo, pulpa o tapa de asado, huesito y patita de chancho y chorizo colorado, logrando una preparación de sabores intensos y textura untuosa y, además, las tradicionales empanadas salteñas de carne, elaboradas con carne cortada a cuchillo y cocidas en el horno de barro a leña que distingue la cocina del restaurante.

La Vicente López Restaurant propone celebrar el Día de la Independencia con recetas tradicionales de la cocina argentina. El jueves 9 de julio, durante toda la jornada, la casa ofrecerá su tradicional locro preparado con maíz blanco y amarillo, porotos pallares, zapallo, cebolla, ajo, puerro, carne vacuna, costillitas de cerdo, cuerito, panceta y chorizos, cocidos a fuego lento hasta alcanzar una textura cremosa.

Llega a la mesa dentro de un pan de campo y se acompaña con salsa de verdeo, ají molido y pimentón. La propuesta también incluirá chocolate caliente y churros clásicos, rellenos con dulce de leche y bañados en chocolate. Una fecha para celebrar y compartir en este espacio clásico de zona norte.

LA VICENTE LÓPEZ.

MERIENDA

El Día de la Independencia se celebra a lo largo de toda la jornada en Merienda, con sabores bien argentinos. El espacio ubicado frente a la plazoleta William Morris, en Palermo, ofrecerá el jueves 9 de julio un menú especial que tiene como plato principal un locro criollo, elaborado con maíz blanco, porotos, zapallo, roast beef, panceta ahumada, chorizo criollo y chorizo colorado. Se acompaña con una salsa de cebolla de verdeo, pimentón y ají molido, servida aparte para ajustar la intensidad a gusto.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

El recorrido continúa con pastelitos artesanales de membrillo, batata y dulce de leche, ideales para acompañar una taza de chocolate caliente. Una fecha para celebrar y disfrutar de los sabores tradicionales de nuestra patria.

MERIENDA.

MALCRIADO

El Día de la Independencia, Malcriado —restaurante y wine bar con sedes en Parque Leloir y Tortugas Open Mall— ofrecerá un menú patrio disponible durante toda la jornada del 9 de julio. La propuesta tendrá un valor de $39.000 por persona e incluirá entrada, principal, postre y bebida, con 10% de descuento abonando en efectivo. El recorrido comenzará con empanada de carne tradicional y continuará con principales a elección: locro, elaborado con patas y cortes de cerdo, chorizo colorado, panceta, mondongo, maíz blanco, calabaza y porotos; tagliatelle a la bolognesa de bondiola o vacío al asador con papa al horno al romero.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

Para el cierre, se podrá optar por flan con dulce de leche o panqueque de dulce de leche flambeado. Además, durante la fecha estará vigente una promoción de 2x1 en vinos por copa, pensada para acompañar el menú con las etiquetas disponibles en la carta.

MALCRIADO.

SOMOS ASADO

El 9 de julio, Somos Asado propone celebrar la fecha patria con un menú completo que reúne entrada, plato principal, postre y bebida por $45.000 por persona. Al mediodía, la parrilla contemporánea del chef Gustavo Portela ofrecerá vino caliente especiado y empanada de osobuco con salsa llajwa para comenzar, seguido de locro con Tutti, preparado con panceta, pechito, falda, mondongo, chorizo fresco de cerdo, chorizo colorado, alubias, maíz blanco pisado, calabaza, batata y papa, y cerrará con vigilante de queso fresco y batata, acompañado por copa de vino y servicio de agua.

Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

También habrá una versión de locro veggie con empanada de humita. Quienes prefieran celebrar en casa podrán optar por un combo take away de dos empanadas de osobuco y una porción de 750 g de locro con Tutti. Los platos se preparan en el horno de barro alimentado a leña, sello distintivo de la cocina de Portela.

SIFÓN

Sifón Sodería se sumará a los festejos por el Día de la Independencia con una edición especial de locro que podrá disfrutarse del jueves 9 al domingo 12 de julio, hasta agotar stock, en su local de Chacarita. La propuesta se prepara a partir de una receta tradicional, con maíz blanco, porotos pallares, porotos alubias, chorizo de cerdo, chorizo colorado, paleta y panceta, y una alternativa veggie con maíz blanco, porotos pallares, porotos alubias, zapallo plomo, batata y choclo.

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

De manera excepcional, el espacio abrirá también al mediodía el jueves y el viernes desde las 12 h para la ocasión. Para completar la experiencia, el locro puede acompañarse con vermuts clásicos o con las versiones de la casa, reversionadas con soda y disponibles también en jarras para compartir.

LISBOA CANTINA

Lisboa Cantina se suma a las celebraciones por el Día de la Independencia con una propuesta especial disponible desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, tanto al mediodía como por la noche. En esos días ofrecerá un guiso de lentejas casero, preparado a partir de una receta tradicional que recupera los sabores de las mesas familiares. La elaboración combina lentejas cocidas a fuego lento con una base de cebolla, morrón, zanahoria y salsa de tomate, mientras que ingredientes como chorizo colorado, chorizo parrillero, cerdo, panceta ahumada, salchicha parrillera y roast beef aportan profundidad de sabor y una textura contundente, ideal para las jornadas invernales.

Dirección: Ferro Carril Oeste, Federico G. Lorca 189, Caballito.

Como complemento, la carta habitual incluye cuatro variedades de empanadas artesanales —de carne cortada a cuchillo, jamón y queso, verdura y ricota, y pollo ahumado—, elaboradas con masa tradicional y fritas al momento, una opción clásica para abrir la comida.

EL BODEGÓN DE KIMBERLEY

Para este jueves 9 de julio, el Bodegón de Kimberley sumará a su carta uno de los grandes clásicos de la cocina argentina con un locro casero disponible desde las 20 h, tanto para consumir en el salón como en formato take away. Elaborado de manera artesanal y con una receta tradicional, combina maíz blanco partido, porotos mantecosos y alubia, zapallo cabutia y anco, cebolla, morrones y puerro, junto con roast beef, pechito, panceta salada, chorizo colorado, cueritos, patitas, rabo de cerdo y tripa gorda.

Dirección: Joaquín V. González 3238, Villa Devoto.

Condimentado con pimentón dulce, comino y ají molido, entre otras especias, el plato se presenta en una abundante porción de 500 gramos reafirmando la propuesta de cocina criolla y casera que distingue a este tradicional bodegón de Villa Devoto.

A CORUÑA

Este 9 de julio, A Coruña abrirá en horario especial desde el mediodía para recibir a quienes quieran celebrar la fecha patria con guiso de lentejas a la española, el plato en porción generosa on copa de vino. Preparado según la receta tradicional, combina un sofrito de cebolla, ajo, morrón, tomate y pimentón con lentejas, zanahoria, papa, roast beef, chorizo colorado, chorizo de cerdo, salchicha parrillera y panceta ahumada.

Dirección: Irigoyen 1801, Versalles.

La cocción lenta permite que todos los ingredientes se integren, dando como resultado un plato de textura cremosa y sabor profundo, en porción bien abundante. La propuesta podrá combinarse con el resto de la carta de la cantina, que incluye tapas, pinchos, arroces y bocatas. Quienes prefieran disfrutarlo en casa también podrán pedir el guiso para llevar o a través de las aplicaciones de delivery.

EL SABOR DE LA INDEPENDENCIA

Chipá vigilante, alfajor de batata y ganache de chocolate, flan de membrillo y queso mascarpone, gyosas fritas de queso azul y membrillo, bành mi de panceta con chutney de membrillo, cheesecake de batata y una sfogliatelle patria. Del 9 al 15 de julio, restaurantes porteños presentan estos platos para la edición Independencia de La Patriada Esnaola, una propuesta que reafirma el lugar del dulce de batata y el dulce de membrillo en la mesa argentina.

Como punto de partida, el jueves 9 de julio habrá peña en La Morena (Austria 2032, CABA), un momento para encontrarse y celebrar la Independencia con música en vivo, bandas, pastelitos y pastafrola.

Hay tradiciones que merecen celebrarse. La Patriada Esnaola invita a mantener vivos sabores que forman parte de nuestra historia, sin solemnidad, con libertad y con sabor. A volver a esos gustos presentes en reuniones familiares, meriendas, postres, picadas y recetas que pasan de una generación a otra.