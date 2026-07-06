Mundial 2026: los mejores lugares para ver a la Selección en pantalla gigante con promos, pizzas y cerveza

El encuentro entre la Selección Argentina y Egipto , que comenzará a las 13, no solo movilizará a millones de hinchas frente al televisor, sino también a numerosos espacios gastronómicos que abrirán sus puertas con propuestas especiales para seguir el partido en vivo.

Desde promociones en pizzas, parrillas y picadas hasta cerveza gratis, pantallas gigantes y sorteos durante el encuentro, distintos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense buscarán convertirse en punto de encuentro para quienes prefieran vivir el Mundial 2026 en un ambiente compartido. Estas son algunas de las opciones disponibles.

Con la Selección Argentina enfrentando mañana martes 7 de julio a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, desde las 13 h, Hell's Pizza invita a sintonizar el encuentro en sus locales de Palermo y Villa Devoto, donde transmitirá el partido en vivo en proyector y pantalla gigante. Como parte de la propuesta, durante la franja del partido —de 12 a 14 h— ofrecerá un 40 % OFF en sus pizzas Lincoln, Obama y Chick Norris, disponibles en tamaños de 33 y 45 cm, además de descuentos en bebidas y cervezas Imperial, abonando con débito, transferencia o efectivo. Con su ambiente distendido y sus clásicas pizzas al estilo New York, la cadena vuelve a consolidarse como uno de los puntos de encuentro para alentar a la Scaloneta en esta instancia decisiva del torneo.

Durante el Mundial de Fútbol 2026, Cantina Recoleta adaptará su propuesta all day para transmitir en vivo todos los encuentros del torneo en tres pantallas gigantes distribuidas entre sus distintos espacios. Durante la competencia, el restaurante extenderá su horario de 9 a 1 h y recibirá a quienes reserven para los partidos con un Cinzano y Triolet de cortesía. La experiencia se complementará con una oferta gastronómica pensada para compartir, que incluye picadas con fiambres y conservas artesanales, pizzas elaboradas en horno a leña, papas rejilla, cerveza tirada, aperitivos y cócteles. Además, durante los partidos de la Selección Argentina habrá sorteos, cotillón y premios, mientras que los salones calefaccionados, la terraza, el espacio abierto pet friendly y las reservas para grupos ofrecerán distintas alternativas para seguir cada fecha del campeonato.

Dirección: Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

Chill Garden

Dirección: Pujol 935, Caballito.

Chill Garden transmitirá en pantalla gigante el partido de Argentina del martes 7 de julio a partir de las 13 h, con una propuesta pensada para quienes busquen almorzar mientras siguen en vivo el encuentro. Entre las 13 y las 15 h ofrecerá una promoción de picada para dos personas acompañada por dos cervezas Corona por $20.000, con reserva previa a través de su sitio web. La iniciativa se desarrollará en la casona histórica que alberga al restaurante en Caballito, donde la propuesta gastronómica del chef Tupac Guantay incluye platos para compartir, carnes, pastas caseras, postres y una barra de coctelería disponible durante toda la jornada. De esta manera, el espacio incorpora la transmisión del Mundial a su programación habitual, combinando gastronomía y fútbol en un mismo lugar.

Dirección: Pujol 935, Caballito.

Tomate

Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal.

El local de Tomate de el Rosedal se suma a los espacios que transmitirán en pantalla gigante los partidos de Argentina durante el Mundial, ofreciendo la posibilidad de almorzar mientras se sigue en vivo cada presentación de la Selección. Como parte de la iniciativa, desde el inicio del encuentro y hasta el pitazo final, quienes acompañen la transmisión podrán acceder a fernet sin cargo. La propuesta se complementa con la carta de cocina de estación desarrollada por el chef Facundo Berti, que incluye opciones para el almuerzo, además de una barra de coctelería de autor disponible durante toda la jornada. Ubicado frente al Rosedal de Palermo, el restaurante combina salón y sectores al aire libre en un formato all day que incorpora el seguimiento del Mundial como una nueva alternativa para quienes buscan reunir gastronomía y fútbol en un mismo espacio.

Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal.

Rioba Bodegón

Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

En el marco del Mundial de Fútbol, Rioba Bodegón suma una propuesta que combina la transmisión de los partidos de la selección argentina en pantalla gigante con una oferta gastronómica diseñada para grupos. La iniciativa se estructura en torno a la “Picada Mundialista”, una opción disponible tanto en el salón como vía delivery, que incluye panes de campo, berenjenas al escabeche, bombas de papa, buñuelos de acelga, rabas, milanesa en tiritas, papas fritas y salsas, junto con cuatro porrones de cerveza o cerveza tirada en el local. Con un precio de $110.000, la propuesta se alinea con el formato de consumo compartido que caracteriza al restaurante y apunta a capitalizar eventos de alta convocatoria como el torneo internacional, integrando experiencia gastronómica y entretenimiento en un mismo espacio.

Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

Ribs al Rio

Dirección: Italia 257, Lomitas, Lomas de Zamora.

En el corazón de Las Lomitas, uno de los polos gastronómicos con mayor crecimiento del sur del Gran Buenos Aires, Ribs al Río combina el BBQ texano con la pasión mundialista. Tras su reciente apertura, incorporó una pantalla para seguir en vivo los partidos del Mundial 2026 y, en cada encuentro de la Selección Argentina, suma promociones especiales para disfrutar en el local como 2x1 o rondas de cerveza gratis. Quienes consuman también pueden participar de la Ruleta del Mundial, una dinámica que asigna al azar un jugador del partido y permite acceder a premios si ese futbolista convierte un gol o recibe una tarjeta roja. Mientras tanto, la carta despliega los grandes clásicos de la casa: Baby Back Ribs, Spare Ribs, el rib-wich, el sándwich de brisket y el Beef Cheek Sandwich, consolidando a Ribs al Río Las Lomitas como uno de los nuevos puntos de encuentro para disfrutar del deporte y del auténtico sabor smokehouse en la zona sur.

Dirección: Italia 257, Lomitas, Lomas de Zamora.

La Dorita

Direcciones: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.

La Dorita transmitirá en pantalla gigante todos los partidos de la Selección Argentina y, durante cada encuentro, ofrecerá un menú especial para dos personas pensado para disfrutar del almuerzo mientras se sigue la competencia. La propuesta incluye dos empanadas de carne cortada a cuchillo como entrada, un asado banderita argentina con papas fritas a caballo para compartir, dos flanes con dulce de leche y dos cervezas Imperial por persona, con un valor de $62.000 por pareja. Con 25 años de trayectoria en Palermo y reconocida por sus cortes de novillos de pastura cocinados a la leña de quebracho, la parrilla suma esta iniciativa a su propuesta habitual para reunir gastronomía y fútbol en cada presentación del seleccionado nacional.

Direcciones: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.