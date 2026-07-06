El destino perfecto de Argentina para disfrutar de un fin de semana largo a pura diversión en familia

Entre paisajes patagónicos y un recorrido temático, este paseo se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes visitan la región.

Cuando llega un fin de semana largo, muchas familias buscan escapadas que ofrezcan algo más que paisajes . La posibilidad de combinar entretenimiento, aprendizaje y contacto con la naturaleza suele convertirse en uno de los principales atractivos para quienes viajan con chicos.

En la Patagonia argentina existe un lugar que logra reunir esas características con una propuesta diferente. A través de un recorrido al aire libre, los visitantes pueden descubrir réplicas de animales prehistóricos a tamaño real mientras disfrutan de uno de los escenarios naturales más reconocidos del país.

Se trata de Parque Nahuelito , un parque temático ubicado cerca de Bariloche que, desde hace más de dos décadas, invita a recorrer millones de años de historia mediante más de 30 dinosaurios de tamaño real , senderos rodeados de bosque y actividades para toda la familia. Su combinación de entretenimiento y contenido educativo lo convirtió en uno de los paseos más elegidos de la región.

Parque Nahuelito se encuentra sobre el Circuito Chico , uno de los recorridos turísticos más tradicionales de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Está ubicado a la altura del kilómetro 24,500 de la avenida Exequiel Bustillo, muy cerca del lago Moreno y rodeado por el bosque andino patagónico.

La ubicación permite incluir la visita dentro de un paseo más amplio por la zona. Muy cerca también se encuentran el Hotel Llao Llao , el Cerro Campanario , el Puente Romano y otros puntos panorámicos que suelen formar parte de los itinerarios turísticos de Bariloche.

El parque abrió sus puertas en 2001 y fue concebido como un espacio donde el entretenimiento y la divulgación científica pudieran convivir. Aunque muchas de sus propuestas están orientadas a los más chicos, el recorrido también despierta el interés de los adultos gracias a la calidad de las recreaciones y la información disponible durante la visita.

Qué se puede hacer en Parque Nahuelito

La principal atracción del parque es un circuito peatonal de aproximadamente un kilómetro que atraviesa el bosque y permite observar más de 30 réplicas de dinosaurios y otros animales prehistóricos elaboradas a escala real. Entre ellas aparecen especies muy conocidas, como el Tyrannosaurus rex, el Triceratops, el Diplodocus, el Velociraptor y varios dinosaurios que habitaron el actual territorio argentino hace millones de años.

Cada escultura cuenta con carteles informativos que explican sus características, el período en el que vivieron, su alimentación y otras curiosidades paleontológicas. Esa combinación de paseo y contenido educativo hace que la experiencia resulte entretenida sin perder valor didáctico.

Además del recorrido principal, el parque ofrece visitas guiadas, un Paleolaberinto, espacios para que los chicos jueguen y diferentes sectores destinados a fotografías. Uno de los favoritos del público es el área donde se recrea una excavación paleontológica, permitiendo conocer cómo trabajan los especialistas cuando encuentran restos fósiles.

Cómo ir hasta Parque Nahuelito

Llegar a Parque Nahuelito es sencillo tanto para quienes viajan en vehículo particular como para quienes prefieren el transporte público o las excursiones organizadas. Desde el centro de San Carlos de Bariloche, el recorrido por la avenida Exequiel Bustillo demanda unos 30 minutos en auto, siguiendo el tradicional Circuito Chico hasta el kilómetro 24,500.

Quienes no disponen de vehículo pueden optar por las líneas de colectivo que recorren esa zona turística o contratar excursiones que incluyen varias paradas en los principales atractivos del circuito, entre ellos el parque. El predio cuenta con estacionamiento, sanitarios, confitería y una tienda de recuerdos donde es posible adquirir artículos relacionados con los dinosaurios y la paleontología.