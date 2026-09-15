Día Mundial del Aperitivo: la guía de lugares para disfrutar de un buen trago

Cada 19 de septiembre se celebra el Día Mundial del Aperitivo , una fecha que invita a disfrutar de uno de los rituales más populares de la gastronomía: un buen trago acompañado por algo rico para compartir. Vermut, Negroni, Aperol Spritz, Cynar y otras opciones clásicas y de autor forman parte de las propuestas que ofrecen distintos bares y restaurantes.

Con promociones 2x1, happy hours y cartas especiales , distintos espacios de Buenos Aires preparan alternativas para celebrar la fecha. A continuación, una guía con algunas opciones para disfrutar del aperitivo, desde clásicos de la coctelería hasta versiones originales de cada casa.

En Granero, el aperitivo tiene una promoción habitual que propone 2x1 por persona en Vermouth Carpano, servido con rodaja de naranja y agua con gas. La propuesta está vigente de martes a sábados, de 12 a 16 h, y los domingos a partir de las 17 h. Para quienes prefieren variar, la carta también incluye Calpi Mandarin con Aperol, Spritz de arándanos, Calpichofa con Cynar, Cynar Julep, Red Palmer con Campari y Ramazzotti Cherry. Para acompañar los aperitivos, se pueden pedir distintas opciones de la carta.

En La Boque de Palermo , el Día del Aperitivo se extiende durante todo el año con una promoción 2x1 en una selección de tragos, disponible de martes a domingos, de 17 a 20 h. La propuesta incluye Gin Tonic, Vermut Cinzano, Aperol Spritz, Fernet y cerveza, y puede acompañarse con diferentes platitos de la carta, entre ellos gambas al ajillo y boquerones. Aunque la promoción se presenta en el marco del Día del Aperitivo, está vigente durante todo el año en esos días y horarios.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Ramazotti en Croque Madame Palacio Paz

Croque Madame Palacio Paz presenta sus “Pequeñas Degustaciones”, una propuesta que incluye 2x1 en el aperitivo Ramazzotti con la compra de determinadas entradas de la carta, como empanadas de osobuco braseado, buñuelos de espinaca y acelga, quiche Lorraine y humita gratinada con ragout de cordero. La promoción es exclusiva del salón y está disponible todos los días de 12 a 00 h durante todo el año, más allá de la fecha del Día del Aperitivo.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Clásicos y de autor en Humano

En Humano —nuevo espacio en Palermo que propone una experiencia diferente para conectar con el otro—, los aperitivos clásicos conviven con cócteles de autor como Intimidad, con ron Bacardí blanco, vermut rosso dulce, reducción de hibiscus y miel y jugo de pomelo, y Ácidos Recuerdos, con vodka Smirnoff, infusión de cilantro y apio, shrub de manzana verde y tónica. Entre los clásicos se encuentran Negroni, Aperol Spritz, Dry Martini, Cynar Julep y Garibaldi, preparado con Campari y naranja.

Dirección: Bonpland 1712, Palermo.

Promoción especial en restaurant Museo Evita

El sábado 19 de septiembre, por el Día Mundial del Aperitivo, Restaurant Museo Evita tendrá una promoción especial durante todo el día: 2x1 en Aperol y Ramazzotti Rosato, válida durante toda la jornada. La acción se suma a una carta que ofrece distintas alternativas para el aperitivo, como Aperol Spritz, Spritz Veneciano, Negroni, Cynar Julep, Campari Orange, Amargo del día, Gin Tonic y vermut. Para acompañar los tragos, la cocina propone entradas para compartir, como empanadas de carne, tortilla de papas, langostinos rebozados con crema de palta y arvejas o buñuelos de espinaca con alioli. Además, durante todo el año el restaurante mantiene el 2x1 en Ramazzotti Rosato al pedir una entrada. La propuesta puede disfrutarse tanto en el salón como en el patio arbolado de la histórica casona de Palermo.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Negroni week en Aire Libre

En Belgrano, Aire Libre propone durante todos los jueves de septiembre, de 18 a 20 h, una promoción de dos aperitivos con Antica Formula por $24 000. La propuesta es una acción especial durante septiembre, como anticipo de la Negroni Week, que se llevará a cabo del 21 al 27 de septiembre. Entre las opciones para pedir se encuentran Negroni, Aperol Spritz, Garibaldi, Fernet, Gin Tonic y Cynar Julep, junto con otras preparaciones de la barra. Para acompañar, se pueden pedir raciones como la tortilla del día al corte, el hummus con pan pita y la trucha curada a la nórdica con papas natural. La propuesta invita a disfrutar del aperitivo en el jardín urbano de Aire Libre.

Dirección: Av. del Libertador 6327, Belgrano.

Happy hour en Misión BA

Misión BA ofrece happy hour 2x1 en cócteles clásicos todos los días de 20 a 22 h, con opciones como Boulevardier, preparado con whisky bourbon, Campari y vermut rosso, y Manhattan, con whisky bourbon, vermut rosso y bitter Angostura. Para quienes prefieren otros perfiles, la carta también incluye Aperol Spritz, Negroni, Garibaldi y Cynar Julep, con combinaciones que van de lo amargo a lo cítrico y herbal. Una propuesta para acompañar el aperitivo con algo para comer y prolongar el encuentro.

Dirección: Godoy Cruz 1715, Palermo.

Versiones originales en Sifón

En Sifón, espacio que tiene a la soda como protagonista, se puede elegir entre aperitivos como Vermucito, con Carpano y tintura de chai especiado; Cynar, con cordial de lima, tintura de eucalipto y soda; Sifón, con Aperol y Campari, y Membriillo Spritz, con Aperol, licor de membrillo, cordial de mandarina, limón y soda. Para acompañar, la carta suma distintos platos para compartir. En Sifoncito, el formato al paso de Paseo La Plaza, también están el Vermucito, Vermú Segundo, Cynar y Ah Pero en Sifón, además de Fernet con cola y El Tano, con Carpano, Campari, pepino y soda.

Direcciones: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

Versiones de la casa y clásicos en Hierro Bodegón

En Hierro Bodegón, la hora del aperitivo encuentra varias opciones en una carta de coctelería que combina clásicos y versiones de la casa, con el reconocido bartender y social del lugar, Santiago Lambardi. Entre los más llamativos está el Avioncito, una reversión del Paper Plane con bourbon, Aperol, Cynar y limón, y el Mosqueta Spritz, fresco y floral, preparado con vodka, licor de sauco, rosa mosqueta y espumante. Con Santiago Lambardi detrás de la propuesta, el Cynar Julep no podía faltar, cóctel de su autoría y hoy un clásico de la coctelería nacional, elaborado con Cynar, gin Restinga London Dry, limón, pomelo, almíbar y mental. Para acompañar, la nueva carta propone platitos como la txistorra casera con muhammara y alioli cítrico, la croqueta de nduja con alioli de wasabi o la provoleta crocante con oliva Zuelo y orégano.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.