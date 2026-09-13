Guacamole: distintas formas de disfrutar el clásico mexicano + Agregar ámbito en









El próximo miércoles 16 de septiembre es el día del guacamole y estos son los mejores lugares para disfrutarlo con su sabor tradicional.

Los mejores lugar para visitar en el Día del Guacamole.

El próximo miércoles 16 de septiembre se celebra el Día del Guacamole, una fecha que invita a disfrutar de este clásico de la gastronomía mexicana en sus preparaciones más tradicionales. Estos son algunos de los lugares donde se puede probar.

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PROPUESTA KETO EN BILBO Bilbo, presente en Saavedra y Recoleta. Bilbo suma un nuevo acompañamiento a su propuesta Keto: guacamole fresco para acompañar sus tacos de bondiola con ensalada. Preparado al momento con palta madura en su punto justo, tomate y cebolla, y sin azúcar agregada, se presenta en un dip individual para incorporar cremosidad y frescura a cada bocado. La preparación forma parte de la nueva línea Keto de Bilbo, una propuesta que busca ampliar las alternativas dentro de su carta sin resignar sabor. En este caso, el guacamole funciona como complemento de los tacos y aporta un contrapunto fresco a la intensidad de la bondiola, en una combinación simple y equilibrada.

Una nueva propuesta: la línea Keto de Bilbo. Direcciones: Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

CON PAPAS, NACHOS O TOSTADAS EN ALICIA Y EL GATO Alicia y el Gato, en Caballito. En Alicia y el Gato, la carta all day y de elaboración artesanal propone, para el tardeo o como entrada, guacamole clásico con papas rústicas, doradas y crocantes, o con nachos caseros, dos alternativas para llevar al centro de la mesa y picotear. En el brunch, se puede probar en el avocado toast, que combina pan de campo de masa madre, guacamole, huevo soft y semillas de sésamo. El plan transcurre en el particular escenario del restaurante, con pisos ajedrezados, pasadizos en blanco y negro, paredes cubiertas de rosas, piezas de ajedrez gigantes y una vajilla que, en conjunto, recrean el universo de Alicia.

Los nachos con guacamole de Alicia y el Gato. Dirección: Espinosa 79, Caballito.

SUSHI EN BESTIAL FLY BAR Bestial Fly Bar, en Palermo. En Bestial Fly Bar, el guacamole forma parte del Brutal Roll, una pieza de sushi que combina salmón fresco y queso crema, se cubre con láminas de salmón ahumado y se completa con guacamole, langostino empanizado y salsa de la pasión. La preparación del guacamole comienza con palta madura, a la que se le incorpora jugo de lima, cilantro fresco y ají. Los ingredientes se integran hasta obtener una preparación cremosa, que luego se utiliza como terminación del roll. La combinación suma el sabor de la palta y el cítrico de la lima a los demás componentes de la pieza. La propuesta se acompaña con una carta de coctelería que incluye el Albert Einstein, elaborado con gin de huacatay, almíbar de manzana verde, espumante y limón. Bestial funciona en el piso 11 de un edificio de Palermo, con terraza, vista 360° y una programación que incluye gastronomía, bebidas, música y performances. El Brutal Roll en Bestial Fly Bar. Dirección: Humboldt 2495 piso 11, Palermo.

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