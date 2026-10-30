Halloween 2026: 5 ideas de disfraces a último momento si no tenés nada en casa

Se acerca la noche más terrorífica del año y la falta de vestuario ya no es una excusa.

Con un poco de maquillaje y ropa negra es posible resolver un disfraz de último momento para Halloween.

La llegada del 31 de octubre vuelve a encender el entusiasmo por Halloween , una de las celebraciones más populares del calendario. Entre historias de miedo y muchas golosinas, la festividad reúne año tras año a fanáticos de todas las edades dispuestos a lucir sus mejores disfraces, aunque muchas veces el tiempo o el presupuesto jueguen en contra.

Afortunadamente, resolver un look para Halloween no requiere gastos desmedidos ni prendas complejas. Con solo revolver el placard y recurrir a elementos básicos de maquillaje, es posible armar personajes icónicos en pocos minutos para sumarse a la noche de brujas sin quedarse afuera del festejo.

Las raíces de esta celebración se remontan a más de 2.000 años atrás en las antiguas tradiciones celtas , concretamente en la festividad conocida como Samhain. Este ritual marcaba el cierre de la época de cosechas y el inicio de la temporada más fría del año en el hemisferio norte. En aquella época, las comunidades creían que durante esa noche se volvía más difusa la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que encendían grandes fogatas y utilizaban máscaras para protegerse de los espíritus .

Con el correr de los siglos y la progresiva expansión del cristianismo por Europa, la costumbre fue absorbida y fusionada con celebraciones religiosas como el Día de Todos los Santos. De hecho, el término actual proviene del inglés antiguo All Hallows' Eve, cuyo significado es "víspera de Todos los Santos" . Tiempo después, la corriente migratoria de irlandeses y escoceses hacia América del Norte trasladó estas prácticas al nuevo continente, donde terminaron de moldearse sus rasgos contemporáneos.

La clásica tradición infantil de recorrer el barrio pidiendo golosinas bajo la consigna de "dulce o truco" hunde sus raíces en viejas dinámicas europeas, donde las personas con menores recursos visitaban casas a cambio de comida a cambio de rezar por las almas de los difuntos.

A principios del siglo XX en Estados Unidos, esta costumbre cobró un tinte más lúdico y comunitario para evitar travesuras callejeras mayores, instalando definitivamente la dinámica comercial y festiva que se extendió por todo el mundo.

5 disfraces para Halloween si no tenés nada en casa

Si la fecha te tomó por sorpresa y no tenés un traje comprado, estas alternativas sencillas te permitirán resolver la vestimenta en cuestión de minutos:

Esqueleto express

Necesitás una remera de mangas largas y un pantalón o calza completamente negros. Podés pegar tiras de cinta de papel blanca en el torso para simular las costillas y en las extremidades para representar los huesos. Para el rostro, aplicá sombras oscuras en círculos alrededor de los ojos, pintá la punta de la nariz de negro e imitá la dentadura trazando pequeñas líneas verticales sobre la boca.

Araña y telaraña

Un conjunto monocromático en tono negro, gris o violeta sirve de base para centrar la atención en el maquillaje. Utilizando un delineador líquido de buena fijación, trazá líneas rectas desde la esquina exterior de un ojo hacia la sien y conectalas con pequeñas curvas en forma de "U" para armar el tejido. En la otra mejilla podés dibujar el cuerpo y las patas de una pequeña araña.

El muñeco de ventrílocuo

Una camisa estructurada, un saco o una prenda a rayas dan un estilo formal y antiguo ideal para este personaje. En la cara, marcá rubor rosa en forma de círculos definidos en las mejillas y trazá dos líneas verticales rectas desde las comisuras de los labios hasta el mentón para simular la mandíbula articulada de madera.

Zombi de último minuto

Seleccioná una remera y un jean viejo que puedas tijeretear en las rodillas o mangas para deshilachar sus bordes. Aplicá un poco de talco o fécula de maíz en la cara para lograr palidez, sombreá las ojeras con tonos violetas o negros y sumá un detalle de sangre casera con una gota de kétchup o colorante rojo en las comisuras.

Gato negro

Vestite con ropa completamente oscura como base. Con un delineador negro, pintá la punta de la nariz dándole forma de corazón y trazá una línea vertical que baje hasta el centro del labio superior, el cual también podés pintar por completo de negro. Para darle el toque final, dibujá tres líneas finas a cada lado de las mejillas para simular los bigotes y sumá unos pequeños puntitos negros en la zona entre la boca y la nariz.