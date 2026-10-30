Vacaciones 2027: cuánto sale pasar las fiestas y el verano cerca de las montañas y lagos

Bariloche, Mendoza, Catamarca, San Luis y Salta concentran consultas por sus paisajes naturales. Qué estadías y destinos se priorizan de acuerdo al bolsillo.

Rafting en el río Mendoza, una de las actividades que pueden realizarse cerca de Potrerillos. Un desafío que cientos de turistas eligen cuando vacacionan allí en el verano

El verano 2027 vuelve a poner en el radar a los destinos de montaña, lagos y paisajes naturales de la Argentina . Bariloche y San Martín de los Andes, los clásicos de la Patagonia, comparten protagonismo con Mendoza, San Luis, Salta y Catamarca, provincias que ofrecen propuestas diferentes para quienes buscan vacaciones lejos de la costa. Los precios cambian según la ubicación, el tipo de alojamiento, los servicios y la cantidad de noches, pero ya existen referencias concretas para calcular cuánto cuesta una semana de descanso durante enero.

La demanda también presenta particularidades según cada región. Mientras algunos destinos reciben familias que reservan por una semana o una quincena, otros tienen estadías más cortas y funcionan como parte de circuitos turísticos.

Las casas con pileta, las cabañas con vista a las sierras, los departamentos cerca de los lagos y las propiedades con espacios verdes concentran buena parte del interés. También aparecen diferencias entre Navidad y Año Nuevo, dos fechas que no siempre tienen el mismo nivel de ocupación.

En Bariloche , una semana de alquiler durante enero de 2027 puede costar entre $700.000 y $1.100.000 para un departamento de dos ambientes ubicado en el centro o en el primer tramo de la avenida Bustillo. Las unidades de tres ambientes, con capacidad para cuatro a seis pasajeros, se ubican entre $1.000.000 y $1.600.000.

Para las familias que necesitan una casa, los valores parten de $1.800.000 y superan los $3.500.000 en el segmento premium, con costa de lago, quincho o vistas privilegiadas. En estas propiedades, las tarifas ya se expresan en dólares y pueden oscilar entre u$s500 y u$s900 por noche.

Vista hacia el Lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche, una ciudad muy demandada en verano también

La ubicación determina buena parte de la tarifa. El centro ofrece conectividad y cercanía con los servicios, aunque la cochera representa un diferencial por la escasez de estacionamiento. En la avenida Bustillo, Circuito Chico, Llao Llao y Colonia Suiza, el atractivo pasa por el entorno natural y la privacidad. Playa Bonita y Melipal, entre los kilómetros 1 y 8 de Bustillo, concentran consultas por su combinación de playas, lago y proximidad al centro.

Mateo Barth, director de Pudú Alquileres Turísticos, explicó que la estadía promedio se mantiene en siete noches, aunque las parejas y los grupos de amigos suelen pedir entre cuatro y cinco días. Las familias, en cambio, conservan la semana completa y algunas extienden sus vacaciones hasta diez noches. "En verano el turista quiere estar cerca del lago. Primero mira la ubicación, luego la tarifa, y las comodidades terminan de definir la elección entre dos opciones parecidas", sostuvo.

El calendario también influye. La segunda quincena de enero representa el pico de la temporada y puede alcanzar una ocupación elevada antes que otros períodos. La primera quincena resulta entre 5% y 10% más económica, mientras que febrero ofrece rebajas de entre 15% y 25%, con diferencias más marcadas después de Carnaval.

Para Año Nuevo la demanda supera a la de Navidad y muchos operadores establecen estadías mínimas de tres a cinco noches. Barth afirmó: "La vista al lago es el atributo que más rentabiliza una unidad, seguida por la calidad de la calefacción y la conectividad".

"También crece el interés por Lago Gutiérrez y Dina Huapi, alternativas con una relación precio-calidad más accesible", amplió Barth.

San Martín de los Andes también presenta tarifas importantes para el verano. Como referencia, un paquete desde Buenos Aires de cuatro días y tres noches, con vuelos a Chapelco, traslados, alojamiento con desayuno y asistencia al viajero, parte de $880.425 por persona.

Quila Quila, una zona de San Martín de los Andes, siempre muy visitada y que se potenció en los últimos años Ministerio de Turismo Neuquén

En alojamiento, una habitación doble con desayuno en el Hostal del Esquiador tiene una tarifa publicada de $246.600 por noche para el período de enero y parte de febrero. Así, siete noches para una pareja representan $1.726.200, sin comidas ni excursiones. Otro relevamiento informó valores de u$s89 por noche en enero y u$s83 en febrero.

Quila Quina, sobre la costa del lago Lácar y a pocos kilómetros de San Martín de los Andes, es otro de los atractivos elegidos por quienes buscan playas y naturaleza en la Patagonia. Para quienes prefieren mayor comodidad, los dormis con capacidad para cuatro personas cuestan $82.000 por noche, con una estadía mínima de tres noches. El estacionamiento tiene un valor de $6.000 y las excursiones con traslado hasta la villa turística parten de $30.000 por persona.

Mendoza: casas con pileta y estadías más cortas

Mendoza tiene una dinámica distinta. La capital, los circuitos del vino y las localidades próximas a la cordillera atraen a familias y grupos de amigos, aunque las estadías suelen ser más breves que en los destinos patagónicos. Un departamento céntrico para dos personas puede conseguirse desde $80.000 a $100.000 por noche, mientras que una unidad para cuatro pasajeros parte de $100.000 y llega a $120.000.

Para quienes buscan una casa familiar, los valores dependen de la localidad y las comodidades. En Chacras de Coria, una propiedad pequeña o un departamento ronda los u$s85 por noche. Las casas con pileta parten de u$s125 para una vivienda de tres dormitorios con parrilla y pueden llegar a u$s280 por noche para propiedades de seis ambientes, tres baños, jardín y piscina.

Ariel Zeier, de ZAT Inmobiliaria, identificó entre las zonas más consultadas de la ciudad a la Quinta Sección, Arístides Villanueva, Plaza Independencia y la peatonal, especialmente entre quienes no viajan en auto. En las afueras, Luján de Cuyo, Chacras de Coria y Vistalba concentran interés, mientras que Maipú atrae a quienes buscan casas en barrios privados y cercanía con las bodegas. Explicó: "Las familias priorizan la pileta por las temperaturas del verano. Los lagos y la montaña, como Potrerillos y Uspallata, quedan para excursiones de un día".

Uspallata, un destino que se expande para veranear en Mendoza o cerca de la capital cuyana Parques Nacionales

La estadía promedio ronda las tres o cuatro noches. No es un destino que concentre tantas reservas por quincena como la costa, Córdoba o San Luis. Los argentinos suelen cerrar sus vacaciones con unos 45 días de anticipación y los extranjeros, con alrededor de 15 días. "El mercado está dividido: el turismo de alta gama reporta un buen nivel de reservas, mientras que cabañas y hoteles de baja categoría atraviesan una situación más complicada", advirtió Zeier.

Los precios tampoco presentan grandes saltos entre las quincenas. Zeir amplió: "Año Nuevo puede generar un leve incremento, pero febrero mantiene valores similares e incluso superiores en algunas propiedades por Carnaval y el inicio de la Vendimia".

San Luis: opciones serranas desde $300.000 por semana

En San Luis, la oferta turística se distribuye entre localidades con lagos, ríos, balnearios y paisajes serranos. Potrero de los Funes, El Trapiche, El Volcán, Estancia Grande y Villa de Merlo aparecen entre las alternativas más conocidas. También existe movimiento en Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca y Papagayos, dentro del corredor de las sierras de los Comechingones.

Los valores para siete noches muestran diferencias importantes. En Villa de Merlo, un departamento o una cabaña pequeña cuesta entre $300.000 y $700.000, mientras que una casa familiar se ubica entre $550.000 y $1.300.000. En Potrero de los Funes, las unidades chicas parten de $350.000 y llegan a $700.000, y las casas familiares se ofrecen entre $600.000 y $1.600.000. En El Trapiche, una cabaña cuesta entre $420.000 y $650.000 por semana y una casa, entre $550.000 y $850.000.

El Trapiche, en San Luis, combina paisajes serranos, arroyos y espacios naturales junto al río. Es uno de los destinos elegidos por familias que buscan descanso, contacto con la naturaleza y alojamientos cerca de los balnearios

Daniel Álvarez, del Grupo Alvant Servicios Inmobiliarios, explicó que el precio depende de la capacidad, la ubicación y los servicios. En Potrero de los Funes pesa la cercanía con el lago y el circuito; en Merlo, las vistas serranas y el acceso a los servicios; en El Trapiche y El Volcán, la proximidad a los ríos y balnearios. Precisó: "Para las familias suele ser importante la pileta, la parrilla y la cochera; para las parejas, el paisaje y la privacidad".

Las vacaciones en San Luis suelen ser más cortas: predominan estadías de dos, tres o cuatro días, aunque las familias también pueden optar por una semana. Las propiedades con parque, pileta y parrilla ganan atractivo para las Fiestas, en especial entre grupos familiares. "La combinación de un precio competitivo, buena ubicación y servicios mejora el posicionamiento comercial de las propiedades", concluyó Álvarez.

Salta: casas en las afueras y alquileres desde $60.000 por noche

En Salta, el mercado temporario tiene una particularidad: durante el verano, buena parte de las consultas se concentra en localidades próximas a la capital, pero fuera del casco urbano. San Lorenzo, Vaqueros y La Caldera atraen a familias que buscan casas con jardín, pileta, parrilla y cochera, en entornos más tranquilos y con contacto con la naturaleza.

Para una familia numerosa, una quincena en una casa de estas localidades cuesta entre u$s1.500 y u$s2.000, según la capacidad y los servicios. En el centro de Salta, los departamentos amoblados para una o dos personas parten de $60.000 por noche, sin desayuno.

San Lorenzo, en Salta, ofrece paisajes de montaña y vegetación exuberante, un entorno ideal para el turismo de naturaleza. Las cabalgatas permiten recorrer sus senderos y disfrutar de la experiencia al aire libre, como en esta excursión

Guadalupe Núñez, vicepresidenta de la región norte de FIRA y de GN Bienes Raíces, explicó que las familias priorizan las comodidades y los espacios al aire libre. "Las casas con jardín, pileta, parrilla y cochera resultan atractivas para quienes viajan en grupo o con niños", sostuvo.

La provincia también funciona como puerta de entrada a otros circuitos del norte. Muchos visitantes permanecen una o dos noches en la capital y luego siguen hacia Jujuy, Cafayate o Cachi, con recorridos que demandan entre tres y cuatro horas de viaje. Por eso, no todos buscan una estadía de una semana o una quincena.

"En muchos casos, la ciudad funciona como una primera parada dentro de un recorrido más amplio por el norte argentino", explicó Núñez. También advirtió que el verano no representa la principal temporada alta de la provincia, cuyos períodos de mayor movimiento suelen coincidir con Semana Santa y las vacaciones de invierno.

Paisaje del Norte argentino, Salta y sus maravillas naturales Salta Argentina Web

Para 2027, la expectativa es que los valores no registren grandes aumentos. La menor circulación de dinero y un movimiento turístico todavía moderado condicionan las tarifas. Núñez agregó: "El desafío es lograr que quienes llegan a nuestra provincia no solo la utilicen como punto de paso, sino que también elijan quedarse más días".

Catamarca: aventura, paisajes extremos y circuitos de varios días

Catamarca completa el recorrido con una propuesta diferente: turismo de aventura, rutas escénicas, volcanes, dunas y salares. La provincia atrae a visitantes que buscan experiencias menos masivas y aceptan recorrer largas distancias para conocer distintos paisajes. Tinogasta, Fiambalá, Antofagasta de la Sierra, Belén y San Fernando del Valle concentran buena parte del movimiento.

El Balcón de Pissis, en Catamarca, ofrece una de las panorámicas más impactantes de la cordillera de los Andes, con volcanes, lagunas y paisajes de altura. La excursión desde Tinogasta o Fiambalá, por la Ruta de los Seismiles hasta Cortaderas, cuesta $120.000 por persona

Las estadías suelen extenderse entre cinco y siete días, aunque no necesariamente en un solo alojamiento. La geografía obliga a organizar circuitos con distintas paradas. Una alternativa consiste en dedicar dos días a San Fernando, otros dos a Tinogasta, dos a Antofagasta y uno a Belén.

Cristian Fernández, de la presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca, precisó que los departamentos cuestan desde $20.000 por persona por día, mientras que una habitación doble de hotel con desayuno ronda los $80.000 diarios. Son valores que permiten armar un presupuesto inicial, aunque el gasto final depende de las excursiones y los traslados.

Las actividades representan otro componente importante. Una excursión desde Tinogasta o Fiambalá al Balcón del Pissis y la Ruta de los Seismiles hasta Cortaderas cuesta $120.000 por persona. La Ruta del Adobe, las dunas y las termas tienen una tarifa de $80.000. Para conocer el Campo de Piedra Pómez, las Dunas Blancas y la Laguna Carachi Pampa, desde El Peñón o Antofagasta de la Sierra, el valor es de $100.000. El recorrido al volcán Galán y Antofalla cuesta $130.000 por persona cada uno.

Fernández agregó: "Generalmente la gente se queda entre cinco y siete días en la provincia; tenemos distancias muy largas, así que se tienen que quedar en lugares diferentes". La propuesta apunta a un visitante que no busca solamente descanso, sino también recorridos por paisajes de altura y experiencias fuera de los circuitos tradicionales.

En ese sentido, el perfil turístico tiene características propias. "El turista que busca Catamarca es el de aventura y experiencias, el que busca tranquilidad y un turismo que no sea masivo", afirmó.

El Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, sorprende por sus formaciones rocosas blancas y sus extrañas figuras naturales, un paisaje único que parece de otro planeta Gentileza - argentina.gob.ar

La combinación de alojamiento y excursiones obliga a calcular un presupuesto mayor que el de una simple estadía, pero también permite conocer varios destinos en un mismo viaje.

Con precios de alojamiento desde $20.000 por persona y excursiones que pueden superar los $100.000, Catamarca ofrece una alternativa para quienes priorizan la naturaleza y los recorridos por encima de las vacaciones tradicionales. "Las distancias son largas y por eso es necesario organizar el viaje por etapas", concluyó Fernández.