Cuándo hay Luna nueva y Luna llena en noviembre 2026 y cómo impactarán en cada signo

El mes va a tener dos lunaciones centrales: una en Escorpio y otra en Géminis. Fechas, horarios y las predicciones para los 12 signos.

La Luna nueva será el 9 de noviembre y la Luna llena llegará el 24. Según la astrología, ambas fases pondrán el foco en los vínculos y la comunicación.

El calendario lunar de noviembre tiene dos fechas centrales para la astrología : la Luna nueva en Escorpio , el lunes 9, y la Luna llena en Géminis , el martes 24. La primera estará asociada con los comienzos, la intimidad y la transformación de los vínculos. La segunda pondrá el acento en las conversaciones, las noticias y las decisiones.

El mes también va a tener dos fases intermedias: el cuarto menguante del domingo 1° y el cuarto creciente del martes 17. En términos astrológicos, estas etapas se interpretan como momentos para revisar situaciones, enfrentar desafíos y evaluar el rumbo de los proyectos.

La primera fecha destacada será el domingo 1° de noviembre , cuando se produzca el cuarto menguante en Leo. Esta fase se asocia con el cierre de asuntos y la revisión de decisiones antes de iniciar un nuevo ciclo. El lunes 9, a las 7.01, llega la Luna nueva en Escorpio . La astrología vincula esta combinación con la necesidad de revisar acuerdos, reconocer emociones profundas y establecer nuevas intenciones en asuntos que requieren compromiso.

El martes 17 se producirá el cuarto creciente en Acuario , una fase relacionada con los desafíos que aparecen durante el desarrollo de un proyecto. El mes culmina, en términos de sus principales lunaciones, con la Luna llena en Géminis del martes 24 , a las 14.53. Esta etapa se interpreta como un momento de revelaciones y mayor claridad sobre temas que estaban pendientes.

La Luna nueva y la Luna llena tendrán especial relevancia dentro de las predicciones para cada signo. La primera invita simbólicamente a revisar lo que ocurre en la intimidad y los vínculos . La segunda, a prestar atención a la información, las conversaciones y las ideas que pueden modificar una perspectiva.

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Qué impacto tendrán en cada signo

Aries: La Luna nueva invita a revisar las finanzas compartidas, las deudas y los compromisos económicos. La Luna llena, en cambio, puede llevarte a prestar más atención a conversaciones pendientes y decisiones que necesitan una respuesta clara. Evitá actuar por impulso.

Tauro: Los vínculos cercanos ocuparán un lugar central. El 9 de noviembre será una oportunidad simbólica para revisar acuerdos de pareja o sociedades, mientras que la lunación en Géminis pondrá el foco en los recursos personales, los gastos y aquello a lo que le das valor.

Géminis: La primera lunación propone ordenar rutinas y observar qué hábitos necesitan cambiar. El 24, con la Luna llena en tu signo, la atención estará puesta en tu identidad, tus necesidades y la manera en que te comunicás. Podría ser un momento para definir una postura.

Cáncer: Escorpio activa, desde la interpretación astrológica, los temas vinculados con el romance, la creatividad y el disfrute. Más adelante, la Luna llena en Géminis invita a bajar el ritmo, procesar emociones y prestar atención a cuestiones que preferís mantener en privado.

Leo: La Luna nueva pone el acento en el hogar, la familia y las bases emocionales. La Luna llena puede traer conversaciones importantes sobre amistades, proyectos colectivos o planes a futuro. Será útil distinguir entre defender una idea y negarse a escuchar otras opiniones.

Virgo: Noviembre invita a revisar la comunicación cotidiana, los estudios y los asuntos que requieren organización. La Luna llena en Géminis ilumina la zona profesional: puede ser un momento para evaluar objetivos, presentar una propuesta o reconsiderar una decisión laboral.

Libra: La Luna nueva en Escorpio dirige la atención hacia los ingresos, los gastos y la seguridad material. El plenilunio en Géminis, por su parte, favorece simbólicamente la revisión de estudios, viajes y creencias. Una información nueva podría modificar tus planes.

Escorpio: La Luna nueva del 9 será la fecha central para tu signo. La interpretación astrológica la vincula con una revisión personal y con la posibilidad de iniciar una etapa diferente. El 24, los asuntos económicos compartidos y la confianza en los vínculos podrían exigir mayor claridad.

Sagitario: La primera parte del mes invita a mirar hacia adentro y reconocer qué situaciones necesitan un cierre. La Luna llena puede poner sobre la mesa acuerdos de pareja, sociedades o conversaciones importantes con otra persona. Escuchar antes de responder será clave.

Capricornio: La Luna nueva pone el foco en amistades, grupos y proyectos compartidos. Hacia el 24, la atención se trasladará a las rutinas, las responsabilidades y la organización cotidiana. Revisar cómo distribuís el tiempo puede ayudarte a detectar qué necesita un cambio.

Acuario: Los objetivos profesionales y la imagen pública aparecen entre los temas asociados con la Luna nueva. La Luna llena en Géminis, en cambio, se relaciona con el romance, la creatividad y el disfrute. Será un período para revisar cuánto espacio les das a tus intereses personales.

Piscis: La primera lunación invita a revisar estudios, creencias y planes de expansión. La Luna llena dirige la atención hacia el hogar y la familia, con posibles conversaciones sobre convivencia, pertenencia o necesidades emocionales. Expresar lo que necesitás puede ayudar a evitar malentendidos.