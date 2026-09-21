Día Mundial de la Paella: los mejores lugares para probarla en Buenos Aires

Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella , una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. En Buenos Aires , la tradición también tiene su lugar: distintos restaurantes ofrecen recetas que combinan arroz, mariscos, carnes, verduras y ese característico sabor que convierte a la paella en una opción ideal para compartir.

El próximo domingo 20 de septiembre, tanto a la hora del almuerzo como en la cena, Bilbao celebrará el Día Mundial de la Paella con una acción especial que llevará nuevamente su cocina a la vereda de Thames y Costa Rica, en Palermo. El chef Leo Leyell cocinará en vivo y a la vista de los comensales una paella XXL , convirtiendo la preparación de este clásico español en parte de la experiencia. La propuesta tendrá como protagonista una paella de pescados y mariscos, una receta que no forma parte de la carta habitual del bar. La receta combina arroz bomba con un sofrito de cebolla, ajíes y ajo, pimentón dulce y azafrán, además de calamares, abadejo, mejillones, almejas y langostinos, cocidos en un caldo de pescado.

La acción propone recuperar el carácter comunitario del plato y celebrar alrededor de una preparación pensada para compartir, en sintonía con la identidad de Bilbao como bar de tapas y vermouth de inspiración española . Además, durante la jornada estará disponible la carta habitual del espacio, con tapas, tortillas, croquetas y otros platos para compartir.

Con una historia familiar y tradición en cocina española que se remonta a 1905, La Vicente López Restaurant tiene como uno de sus platos más emblemáticos a la paella valenciana. Elaborada siguiendo una receta de familia, la preparación combina mariscos, pollo, cerdo, arroz Calasparra y azafrán español.

Disponible en versión para dos o para cuatro personas, llega a la mesa en la típica asadera de hierro fundido. Una preparación con identidad y que replica la tradición con cada bocado.

CLÁSICA EN A CORUÑA

Entre tapas, pinchos y bocatas, la cantina española A Coruña tiene en la paella uno de los puntos fuertes de la carta. El plato lleva el nombre de la casa y se prepara con arroz largo fino calidad 00000, de bajo porcentaje de almidón, y combina calamar, mejillones, pollo y morrón. El tipo de grano permite que se mantenga firme y suelto durante la cocción y la preparación llega directamente en su paellera, en una porción para compartir.

Dirección: Irigoyen 1801, Versalles.

A la hora de acompañarla, hay cervezas, sidra de grifo Julia Echarren y vinos. Entre estos últimos, el sugerido es Doña Paula Estate Sauvignon Blanc. El local cuenta con mesas en la vereda y se distingue por un servicio cercano.

DOS VARIEDADES EN LA PESCADORITA

En La Pescadorita, restaurante de Palermo Hollywood con 15 años de trayectoria, la paella forma parte de una carta dedicada a los pescados y mariscos y se presenta en dos versiones. La más tradicional es la de pescados y mariscos, que combina arroz bomba con langostinos, mejillones, calamares y pesca fresca, además de sofrito, vino blanco y azafrán. Durante la cocción, el arroz incorpora los sabores de los ingredientes y desarrolla el característico socarrat en la base.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

La segunda alternativa es la paella de pulpo al ajillo, elaborada con pulpo, chipirones, brócoli y setas, donde el ajillo aporta el rasgo distintivo de la preparación. Ambas propuestas están pensadas para servirse al centro de la mesa y compartir, y se pueden acompañar con vinos blancos, rosados y tintos de bodegas clásicas argentinas o cócteles de autor. El restaurante completa su propuesta con una ambientación inspirada en el universo marino y abre todos los días, tanto al mediodía como por la noche.