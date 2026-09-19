La nueva cantina de Caballito que revive la cocina casera dentro del Club Ferro + Agregar ámbito en









Un espacio que combina tradición porteña, platos abundantes y un menú de mediodía accesible, en un entorno histórico que suma identidad y barrio.

Lisboa Cantina, el nuevo lugar gastronómico en la zona de Caballito y dentro del Club Ferro Carril Oeste.

Desde su apertura en mayo, Lisboa Cantina se convirtió en una de las novedades más comentadas de Caballito. Instalado en el Anexo de Racquetball del Club Ferro Carril Oeste, el restaurante se integra a la vida cotidiana de una institución con más de un siglo de historia, aportando una propuesta gastronómica que recupera el espíritu de las cantinas porteñas: platos generosos, sabores familiares y una atmósfera cálida que invita a sentarse sin apuro. El salón, amplio y luminoso, convive con la actividad deportiva del club y suma un marco singular a la experiencia.

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Lisboa Cantina, en Caballito: Ferro Carril Oeste, Federico G. Lorca 189. El nombre del espacio funciona como un doble guiño: a los tranvías de Lisboa y al tranvía histórico de Caballito, símbolos que conectan tradición, memoria y barrio. Esa identidad también se refleja en la cocina, donde los sabores caseros y las porciones abundantes marcan el pulso de la carta. Hay entradas clásicas como ensalada rusa, buñuelos de espinaca, rabas con alioli de lima y la tortilla de papa en versión tradicional o rellena. La parrilla es uno de los puntos fuertes, con cortes como entraña, asado banderita y bife de chorizo trabajados con foco en calidad. Las milanesas ocupan un capítulo propio, con piezas de 220 gramos y una favorita indiscutida: la Milanesa Lisboa, una napolitana de 440 gramos pensada para compartir.

Entradas, parrilla y milanesas, todo lo que necesitas para vivir una gran experiencia gastronómica. La propuesta se completa con platos principales abundantes —ribs de cerdo, bondiola a la mostaza, risotto de calabaza, raviolones de ricota y nuez, spaghetti caseros y sorrentinos—, una sandwichería que sale siempre con papas fritas y una sección de postres caseros que incluye flan, tiramisú, chocotorta y panqueque con dulce de leche. La cafetería acompaña con espresso, latte, cappuccino y opciones saladas para cualquier momento del día.

La milanesa en Lisboa Cantina. Además, Lisboa Cantina suma una alternativa pensada para quienes buscan resolver el almuerzo de manera práctica: su menú de mediodía, disponible de lunes a viernes por $20.000, incluye sopa del día, bebida, principal y postre o café, con platos que cambian cada semana. Entre las opciones aparecen filet con puré de calabaza, pollo al verdeo con papas españolas, wok de fideos y verduras y suprema a la suiza, además de un clásico que nunca se mueve del menú: el mini bife con papas fritas a caballo, una combinación porteña que resume la esencia del lugar.

La provoleta en Lisboa Cantina. Con una carta amplia, precios accesibles y una impronta que mezcla tradición y barrio, Lisboa Cantina se posiciona como una nueva referencia gastronómica en Caballito, recuperando el espíritu de las cantinas de siempre dentro de uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad.

Las empanadas caseras en Lisboa Cantina. Dirección: Ferro Carril Oeste, Federico G. Lorca 189, Caballito.

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